Bakan Berova rahatsızlandı, toplantı iptal edildi!



Eski TC'li bakan Egemen Bağış'ın da heyetlerinde yer aldığı Uluslararası Aydın Üniversitesi’nin de aralarında bulunduğu yeni üniversite başvurularını görüşecek olan Ön Denetleme Kurulu toplantısı iptal edildi…

Yükseköğrenimde yen üniversite başvurularını görüşmek üzere dün toplanması beklenen Eğitim Bakanlığı’na bağlı Ön Değerlendirme Kurul toplantısı yine iptal edildi.



Eski TC'li bakan Egemen Bağış'ın da heyetlerinde yer aldığı Uluslararası Aydın Üniversitesi’nin de aralarında bulunduğu 3 üniversitenin ‘ön izin’ başvurusunu görüşüleceği ileri sürülen toplantının, Eğitim Bakanı Özdemir Berova’nın rahatsızlığı nedeniyle yapılmayark, ileri bir tarihe alındı.



Üniversite başvuruları için 29 Ağustos’ta yapılması beklenen ilk toplantı da iptal edilmiş, 22 Eylül’e ertelenmişti. Dün yapılması beklenen Ön Değerlendirme Kurul toplantısı dün sabah yeniden iptal edilerek, kurul üyelerine bildirildi.



Toplantı yine iptal edildi



Hatırlanacağı üzere öncekigün YENİDÜZEN’e konuşan İçişleri Bakanlığı adına Ön Değerlendirme Kurulu’nda yer alan Merkez Kaymakamı Ahmet Arslan, Ön Değerlendirme Kurulu’nun 22 Eylül Cuma günü toplanacağını belirterek, “toplantıda muhtemelen Uluslararası Aydın Üniversitesi’nin ön izin konusu da gündeme gelecek, diğer gündemleri bilmiyorum” demişti.



Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova’nın ise önceki gün yükseköğrenimle ile ilgili bazı resmi kurumlarla görüşmeler yaptığı da öğrenilmişti. Toplantıda 3 üniversitenin ‘ön izin’ başvurusunun görüşülerek, oylamaya sunulacağı öğrenilmişti.



Berova’nın rahatsızlığı nedeniyle toplantı yapılmadı



Öte yandan iş insanı Ata Atun’un kuruluşunda “hissedar” olarak yer aldığı ancak gelen tepkiler üzerine “ortaklık ve rektörlüğünden feragat ettiği”, İskele’de 3 bin dönümlük arazi içerisinde parselasyon yeri ayrılmasıyla gündeme gelen Uluslararası Aydın Üniversitesi ile ilgili kısa bir süre önce Ön Değerlendirme Kurulu’nun toplanması yine gündeme gelmişti.



Girne’de aldığı bazı arazileri ‘ana kampus’ yeri olarak göstermeye hazırlanan ve 2019 YÖK kitapçığında yer almak için çalışmalarını sürdüren Uluslararası Aydın Üniversitesi şirketiyle ilgili 29 Ağustos’ta toplanacak olan Ön Değerlendirme Kurulu toplantısı, Türkiye Başbakan Yardımcısı ve Kıbrıs İşleri Koordinasyon Sorumlusu Recep Akdağ’ın adayı ziyaret etmesi nedeniyle ertelenmişti.



Yeni toplantı tarihi 15 Eylül Cuma günü Ön Değerlendirme Kurulu üyelerine duyurularak, 22 Eylül Cuma gününe alındığı belirtilmişti. Dün yapılması beklenen toplantı bu kez de Bakan Berova’nın rahatsızlığı nedeniyle iptal edildiği açıklandı.