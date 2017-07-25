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25 Temmuz 2017 Salı 12:53

Bakan Berova İstanbul’a Gidiyor

Bakan Berova İstanbul'a Gidiyor
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 Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir  Berova, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Eğitim Enstitüsü 2. Mütevelli Heyeti Toplantısı’na katılmak üzere, bugün İstanbul’a gidiyor.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, yarın yapılacak toplantıya, Türkiye Cumhuriyeti Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz da katılacak.

BAKAN BEROVA, İSTANBUL’DAN ÇANAKKALE’YE GEÇECEK

Berova, kamp ve gezi programına katılan öğrenci ve öğretmenlerle bir araya gelmek üzere İstanbul’dan Çanakkale’ye geçecek.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova, Çanakkale’deki temaslarının ardından 29 Temmuz Cumartesi günü yurda dönecek.

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