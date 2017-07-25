Bakan Berova İstanbul’a Gidiyor

Berova, kamp ve gezi programına katılan öğrenci ve öğretmenlerle bir araya gelmek üzere İstanbul’dan Çanakkale’ye geçecek.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, yarın yapılacak toplantıya, Türkiye Cumhuriyeti Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz da katılacak.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Eğitim Enstitüsü 2. Mütevelli Heyeti Toplantısı’na katılmak üzere, bugün İstanbul’a gidiyor.