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08 Mayıs 2017 Pazartesi 12:01

BAKAN BEROVA ANKARA’YA GİDİYOR

BAKAN BEROVA ANKARA'YA GİDİYOR
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BAKAN BEROVA ANKARA’YA GİDİYOR

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Dr. Özdemir Berova, ziyaret ve temaslarda bulunmak amacıyla heyeti ile birlikte Ankaraya gidiyor.

Ankara ziyareti için 9 Mayıs Salı günü saat 22.45’de KKTC’den ayrılacak olan Bakan Berova, temaslarına 10 Mayıs Çarşamba günü başlayacak.

11 Mayıs Perşembe günü de önemli temaslarda bulunacak olan Bakan Berova, ziyaret programını tamamlamasının ardından saat 19:00’da ülkeye dönmek için Ankaradan ayrılacak.

Bakan Berova’nın Ankara progamı şöyle;

10 MAYIS 2017 -ÇARŞAMBA

14:00 Etimesgut Belediyesi ve KKTC Büyükelçiliği’nin ortaklaşa düzenlediği Lefkara Kursu Sergisi

15:30 Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Dr. Özdemir Berova ve YÖK Başkanı Prof. Yekta Saraç’ın görüşmesi

11 MAYIS 2017 -PERŞEMBE

10:30 Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Dr. Özdemir Berova ve ÖSYM Başkanı Prof. Ömer Demir’in görüşmesi

14:00 Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Dr. Özdemir Berova ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanı Mehmet Köse’nin görüşmesi

19:00 KKTC’ne Hareket

MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI BASIN BÜROSU  

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BAKAN BEROVA ANKARA’YA GİDİYOR
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