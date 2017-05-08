BAKAN BEROVA ANKARA’YA GİDİYOR
Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Dr. Özdemir Berova, ziyaret ve temaslarda bulunmak amacıyla heyeti ile birlikte Ankaraya gidiyor.
Ankara ziyareti için 9 Mayıs Salı günü saat 22.45’de KKTC’den ayrılacak olan Bakan Berova, temaslarına 10 Mayıs Çarşamba günü başlayacak.
11 Mayıs Perşembe günü de önemli temaslarda bulunacak olan Bakan Berova, ziyaret programını tamamlamasının ardından saat 19:00’da ülkeye dönmek için Ankaradan ayrılacak.
Bakan Berova’nın Ankara progamı şöyle;
10 MAYIS 2017 -ÇARŞAMBA
14:00 Etimesgut Belediyesi ve KKTC Büyükelçiliği’nin ortaklaşa düzenlediği Lefkara Kursu Sergisi
15:30 Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Dr. Özdemir Berova ve YÖK Başkanı Prof. Yekta Saraç’ın görüşmesi
11 MAYIS 2017 -PERŞEMBE
10:30 Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Dr. Özdemir Berova ve ÖSYM Başkanı Prof. Ömer Demir’in görüşmesi
14:00 Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Dr. Özdemir Berova ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanı Mehmet Köse’nin görüşmesi
19:00 KKTC’ne Hareket
MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI BASIN BÜROSU
BAKAN BEROVA ANKARA’YA GİDİYOR