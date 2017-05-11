Bakan Atun, “Kıbrıs Türk Armatörler ile Kıbrıs Türk Gemi Acenteleri Birliğini Kabul Etti”
Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, adadaki armatörlük mesleğinin önemine dikkat çekerek, Türkiye- Kıbrıs arası düzenli hat roro ve yolcu taşımacılığının tamamının Kıbrıslı Türk armatörlerin kontrolünde olduğunu, böylelikle de navlun giderinin milli gelir dahilinde kaldığını söyledi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Atun, Kıbrıs Türk Armatörler ile Kıbrıs Türk Gemi Acenteleri Birliği Yeni Yönetin Kurullarını kabulü sırasında yaptığı açıklamada, denizciliğin gelişmesi için destek vermeye hazır olduğunu kaydetti.
Kıbrıs Türk Armatörler Birliği Başkanı Mustafa Cancuri yeniden seçilen Yönetim Kurulu olarak, birliğin geleceğinin şekillenmesinde geçmişte olduğu gibi bugünde Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun’un yanlarında olduğunu, bununda kendileri ve sektör için büyük bir şans olduğunu ifade etti. Cancuri sektörünün daha da ileriye taşınması adına devam eden projeleri geliştirmek adına çalışmalarına devam edeceklerini söyledi.
Kıbrıs Türk Gemi Acenteleri Birliği Başkanı Erden Yusufoğlu’da denizcilik sektörünün gelişmesi adına oluşturulan yeni yönetim kurulu ile birlikte sektörü daha ileriye taşımak istediklerini ifade etti.
Bakan Atun’da kabulde yaptığı konuşmada “çok uzun zamandır sektörün içinde yer alan bir kişi olarak yeniden seçilen birlik yönetim kuruluna başarılar diledi ve adadaki armatörlük mesleğinin önemine dikkat çekti. Atun;” bugün önemli olan bir nokta var o da
Türkiye- Kıbrıs arası roro ve yolcu taşımacılığının tamamının Kıbrıslı Türk armatörlerin kontrolünde olması. Böylece navlun için ödenen tutarlar milli gelir içinde kalıyor” dedi.
Vizyon geliştirilmesi gerekliğine işaret eden Bakan Atun kısa vadede olsa bir vizyon ve eylem planına ihtiyaç olduğunu ve bu sektörde de yerleşmiş bir devlet politikasının oluşması gerektiğini söyledi.