Bakan Ataoğlu Gazimağusa Belediye Başkanı Arter’i tebrik etti

ARTER: “OMUZLARIMIZA SORUMLULUK YÜKLENDİĞİNİN BİLİNCİNDEYİZ”



Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, ikinci kez belediye başkanlığına seçilen Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’i ziyaret ederek kutladı.

Belediyeden verilen bilgiye göre, bu ziyaretten mutluluk duyduğunu belirten Arter, “Halk bana güvenerek 4 yıl daha görev verdi.Onurve mutluluk duydum. Omuzlarımıza sorumluluk yüklendiğinin bilincindeyiz” dedi.

4 yılda önemli işlere imza attıklarını, bu dönemde de atmaya devam edeceklerini belirten Arter, merkezi yönetimle ilişkilerinin iyi olduğunu, tüm bakanlıklarla istişare içinde çalıştıklarını söyledi.

Özellikle Turizm ve Çevre Bakanlığı ile yapacakları büyük projeler olduğunu kaydeden Arter, Çevre Koruma Dairesi ile Çanakkale ve Gülseren göletlerininçevre düzenlemeleriyle ilgili projelere başladıklarını anımsattı.

Anıtlar Yüksek Kurulu ve Turizm Planlama Dairesi ile istişare içinde hareket edeceklerini, kenti ziyaret edecek turist sayısını artıracaklarını ifade eden Arter, desteklerinden ötürü Bakan Ataoğlu’na teşekkür etti, seçim sonuçlarının hayırlı olmasını diledi.

