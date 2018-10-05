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Bakan Ataoğlu Anadolu Jet’in Önümüzdeki Günlerde Güne KKTC’den Başlayacağı Uçağı Devereye Koyacağını Söyledi

Bakan Ataoğlu Anadolu Jet’in Önümüzdeki Günlerde Güne KKTC’den Başlayacağı Uçağı Devereye Koyacağını Söyledi

05 Ekim 2018 Cuma 10:39
Bakan Ataoğlu Anadolu Jet’in Önümüzdeki Günlerde Güne KKTC’den Başlayacağı Uçağı Devereye Koyacağını Söyledi

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, THY’ye bağlı Anadolu Jet’in güne KKTC’de başlayıp günü KKTC’de bitireceği bir uçağı, önümüzdeki günlerde devreye koyacağını ve seferlerin başlayacağın söyledi.


Ekonomik kriz ve biletlerdeki fahiş fiyatlar karşısında sefer sayılarını arttırmak için girişimlerde bulunduklarını kaydeden Ataoğlu, THY’nin sefer sayısının önce altıdan yediye yükseltildiğini şimdi de 8 olduğunu belirtti.


 “GEÇEN YILA GÖRE ARTIŞ VAR”


Yazılı açıklamasında, yaptıkları çalışmalar neticesinde turist sayısını artırmayı başardıklarını kaydeden Ataoğlu, yaz sezonunda ulaştıkları doluluk oranlarını kış sezonunda da yakalamayı hedeflediklerini belirtti.


Otel doluluk oranlarının genel olarak %70 olarak açıklandığını söyleyen Ataoğlu, “Aslında 5 yıldızlı ve lüks otellere baktığımızda doluluk oranlarının %90-%100 arasında olduğunu görüyoruz. 5 yıldızlı otellerin yatak sayıları da baz alındığında kış sezonu için %100 dolu olması bekleniyor” dedi.


Köy pansiyonları ve  küçük otellerdeki doluluk oranlarını arttırmak için acentelerle birlikte çalışmalar yaptıklarını belirten Ataoğlu, köy pansiyonları ve küçük otellerdeki doluluk oranları  artırıldığında KKTC genelinde doluluk oranlarının %90’ları bulacağını söyledi.


 “SÜREKLİ YENİ ÇÖZÜM YOLLARI ARIYORUZ” 


Ülkeye en fazla turistin İngiltere ve Almanya’dan geldiğini; diğer ülkelerden gelen turist sayısını yetersiz olduğunu söyleyen  Ataoğlu, “Her zaman ülkeye daha fazla turist getirme ihtiyacı hissediyoruz. Adaya nasıl daha fazla turist çekebiliriz diye devamlı arayış içerisindeyiz. Yeni açılan otellerimizin kazandırdığı yatak sayısını düşündüğümüz zaman bu açığı kapatmak için sürekli yeni çözüm yolları arıyoruz” dedi.


“Değişik ülkelerden turist getirmek için Ocak ayı içinde Türk Hava Yolları işbirliğinde, acentelerimiz ve paydaşlarımızla birlikte yapacağımız çalışmalar olacak” diyen Ataoğlu, sözlerine şöyle devam etti:
“İskandinav ülkelerindeki acentelerle ikili görüşmelerimiz olacak. Mevsim ve iklimimiz müsait olduğu için özellikle İskandinav ülkelerinden turist getirmeye çalışıyoruz. Çünkü geçirdiğimiz en soğuk kış günü bile onlara yaz mevsimi gibi geliyor. Çalışmalarımız sadece bununla sınırlı değil. Uçak seferleri ve acentelerin charter seferlerini sonrasında ülkemize gelecek turist sayısını göz önünde bulundurarak paydaşlarımızla bir araya gelip kapsamlı çalışmalar yapmaya kafa yoruyoruz.”


 “YENİ HAVALİMANINA BÜYÜK GÖVDELİ UÇAKLAR GELEBİLECEK”


Havalimanının en yoğun olduğu günlerde, kalabalığın belini kırmak için büyük gövdeli uçakları getirmek istediklerini ancak mevcut pistin buna müsait olmadığını kaydeden Ataoğlu, “Pist zemininin büyük gövdeli uçakları kaldıramayacağını gözlemledik. Şu anda ikinci bir alternatifimiz olmadığı için de bu riski göze alamadık” dedi.


Yeni yapılacak havaalanının 2019 yılının sonlarına doğru bitebileceğini ve yeni pistin büyük gövdeli uçaklara uygun olduğunu anlatan Ataoğlu, yeni havalimanı ile birlikte büyük gövdeli uçakların gelebileceğini ve bu durumun bilet fiyatlarına da yansıyacağını söyledi.


Son zamanlarda Lefkoşa ve Alsancak’ta açılan butik otellerle ilgili de konuşan Ataoğlu, “Biz özellikle çalışmalarımızda Surlariçi’ne ağırlık verdik. Bakanlık olarak burayı kredilendiriyoruz. Restore edilerek turizme kazandırıyoruz. Restore edilen bütün binalara baktığımızda hepsi dolu ve herkes mutlu.”


YERLİ İSTİHDAMA TEŞVİK


Ataoğlu, yerel iş gücü istihdamı konusunda da açıklamalarda bulunarak, “Turizmde yerli istihdamı arttırmak için yıllardır kapalı olan OTEM’i açtık. OTEM’de eğitimini tamamladıktan sonra bu çocukların garanti bir işi olacak. OTEM’de kalifiye eleman dediğimiz açığı gidermeye çalışıyoruz. Ülkemizde %19 civarında genç işsiz var. Bu vatandaşlarımızı turizme adapte etmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. KKTC vatandaşı olan bir personele 3 bin TL maaş veriliyorsa, biz de lise mezunu olana 1000 TL, üniversite mezunu olana ise 1500 TL teşvik yatıracağız. Yani 3 bin TL alırken katkılarımızla 4 bin TL maaş alabilecek. Bu gençlerin turizm sektöründe yer almasına katkı sağlayacak ve onlara teşvik olacak” şeklinde konuştu.

Son Güncelleme: 05.10.2018 13:49
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