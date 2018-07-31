Bakan Atakan, Telsim Yetkililerini Kabul Etti!

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Vodafone Telsim Genel Müdürü Cenk Alper ve Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar’ı kabul etti.



Bakanlıktan verilen bilgiye göre, kabulde KKTC’nin teknolojik alt yapısı hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.



Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, görüşmede yaptığı konuşmada, Ada’nın teknolojik alt yapısının iyileştirilmesi için birlikte çalışmaya devam edeceklerini söyledi.



Vodafone Telsim Genel Müdürü Cenk Alper de, Vodafone Türkiye’nin iletişim teknolojileriyle ve dijitalleşmede önemli yatırımlar yaptığını belirterek, bu yatırımların Kuzey Kıbrıs'ta da aynı şekilde devam edeceğini kaydetti.



