Bakan Atakan, İstanbul’da temaslarda bulundu

Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’ın davetlisi olarak İstanbul Havalimanı’nın açılışına katılan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, İstanbul’da bulunduğu süre içerisinde bazı temaslarda da bulundu.

Bakan Atakan, Türkiyeli mevkidaşının konuk bakanlar onuruna dün ve önceki gece verdiği yemeklere katıldı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığından verilen bilgiye göre, Bakan Atakan İstanbul’da Bakan Turhan ve yardımcıları ile ikili görüşmelerin yanı sıra Kosova, Arnavutluk, Makedonya, Kuveyt ve Azerbaycan’ın ulaştırma ve altyapı bakanları ile ikili görüşmeler yapma fırsatı buldu.

Bakan Atakan, Kosovalı meslektaşını KKTC’ye davet ederken Arnavutluk Altyapı ve Enerji Bakanı Damian Gjiknuri’den de davet aldı.

İstanbul Havalimanı’nın, Türkiye’nin şimdiye kadar el attığı en büyük projelerden biri olduğunu belirten Atakan, “Yeni havalimanı İstanbul, Türkiye ve tüm dünyaya hayırlı olsun” dedi.

Bugünün erken saatlerinde yurda dönen Atakan’a İstanbul ziyareti sırasında Müsteşar Kemal Bağzıbağlı ve Özel Kalem Müdürü Ramadan Beysun eşlik etti.