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BAKAN ATAKAN ARAÇ MUAYENE TÜZÜĞÜYLE İLGİLİ OLARAK KKTC’DE BULUNAN AB HEYETİNİ KABUL ETTİ

BAKAN ATAKAN ARAÇ MUAYENE TÜZÜĞÜYLE İLGİLİ OLARAK KKTC’DE BULUNAN AB HEYETİNİ KABUL ETTİ

23 Mart 2018 Cuma 12:50
BAKAN ATAKAN ARAÇ MUAYENE TÜZÜĞÜYLE İLGİLİ OLARAK KKTC’DE BULUNAN AB HEYETİNİ KABUL ETTİ
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BAKAN ATAKAN ARAÇ MUAYENE TÜZÜĞÜYLE İLGİLİ OLARAK KKTC’DE BULUNAN AB HEYETİNİ KABUL ETTİ

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Avrupa Birliği (AB) uyum yasaları kapsamında gerçekleştirilen Araç Muayene Tüzüğü çalışmalarıyla ilgili olarak KKTC’de bulunan AB uzman heyetini kabul etti.
Bakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, Atakan 19 Mart’tan beri KKTC’de bulunan heyetten çalışmalar hakkında bilgi aldı ve atılacak adımlarla ilgili bilgi alışverişinde bulundu.
Toplantıda, KKTC Araç Muayene Tüzüğü’nünA AB yasalarına uyumlaştırılması çalışmaları kapsamında, KKTC’de araç muayene, yol kenarı muayene, egzoz emisyon ölçümleri ve polis denetimleri konularında ön bir araştırma yaparak, durum hakkında geniş bir rapor hazırlayan AB uzmanları, hazırladıkları raporu Bakan Atakan’a sundu.
Toplantıda ayrıca, rapor doğrultusunda izlenecek takvim de konuşuldu.

Anahtar Kelimeler:
Tolga AtakanAraç Muayene
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