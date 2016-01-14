Bakan, Annesine Orman Arazisi Kiraladı!

BAKAN, ANNESİNE ORMAN ARAZİSİ KİRALADI!

Cenk Diler bugünkü köşe yazısında dönemin Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hakan Dinçyürek'in, annesine orman arazisi kiraladığını iddia etti.

Aşağıdaki belgedeki şahsın 80 yaşını geçmiş olduğu iddiaları var.

Sözleşmenin yapılışı 13 Ocak 2015 tarihlidir. O dönemde bu kiralamadan sorumlu daireye bakan “bakan” acaba kimdir?

Yok!

Bunu da ben söylemeyeyim ki, yazı biraz heyecan ve merak uyandırsın! Merak eden, isterse bakar bulur diye düşünüyorum.

“Ormandan Açma” bu arazinin yıllık kirası 81 lira 25 kuruşmuş. Bu bedel az mıdır? Çok mudur?

Hiç umurumda bile değil!

Benim esas merak ettiğim, bu sözleşmeyi yapan memur, karşısındaki 80 yaşındaki neneye 25 kuruş para üstünü bulup verebildi mi?

Başka bir merak; bu arazi neden 82 lira değil de 81 lira ve kuyruğunda 25 kuruşu da var? Ya da başka bir soru; neden bu arazi yuvarlak hesap 80 lira değil?

Bu ormandan açma araziler kimlere veriliyor?

Kriteri var mı? Varsa nedir?

Seneye ayni arazi başka birine kiralanabilir mi?

Annem tutturdu “Ben da isterim diye!” Müracaat etse ona da verilir mi? Yaşını hemen söyleyeyim 88. Alıp da ne yapacak diye düşünmeyin. İstediğine göre, gereğini de düşünmüştür.

Bana vermeyi düşünürse boşuna heveslenmesin, hiç kabul etmem!

Ben hazır yemem!

Sağolasın annem!











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