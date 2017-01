BAKALIM ŞENER ELCİL, BUNA NE DİYECEK?



Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman), Lefkoşa Vakıf Anaokulu’yla ilgili bir şikayet üzerine hazırladığı raporda, çok önemli açıklamalarda bulundu.Engelli çocukların da eğitim gördüğü ve Şener Elcil'in eşi Suna Elcil'in Müdür olduğu Lefkoşa Vakıf Anaokulu’yla ilgili açıklanan rapor, hayret uyandırdı. Bunun üzerine, eğitimde sorunlar yaşandığı gerekçesiyle her fırsatta grev ve eylemler gerçekleştiren Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri ŞenerEğitim ve öğretmenler konusunda her fırsatta çeşitli konularda açıklama yapan, tepki gösteren, eylem ve grevler gerçekleştiren KTÖS GenelSekreteri Şener Elcil'in , eşinin okulunda yaşandığına dair Ombudsman Raporu üzerine tepki gösterip göstermeyeceği merak ediliyor.“Öğretmenlerin devamsızlığından, görev yerinde görev yapmadığına, kişisel menfaat için evinin yanındaki okullara atanan öğretmenler olduğu" iddialarına kadar, eğitimde sorun yaşandığına dair her fırsatta açıklamalarda bulunan KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil'in, Ombudsman Raporu üzerine yapacağı açıklama merakla bekleniyor.Evrensel Gazetesi