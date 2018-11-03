Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi “unıted Natıons Academıc Impact” Üyesi Oldu

Lefkoşa, 3 Kasım 18 : Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi, Kıbrıs’ta, Birleşmiş Milletlere bağlı “United Nations Academic Impact”ın ilk yükseköğretim kurumu üyesi olduğunu bildirdi.

Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi tarafından verilen bilgiye göre, üyeliğin; 19 üniversite, 140 farklı ülkeden, 100 binden fazla öğrencinin yükseköğretim gördüğü KKTC’de, Birleşmiş Milletler prensiplerinin yaygınlaştırılarak hayata geçirilmesi ve dünya barışına katkı yapması bekleniyor.

Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Ağdelen, Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesinin bu üyeliğinin önemini vurgulayarak, bunun sadece KKTC değil aynı zamanda tüm adada bir ilk olduğunu ve tüm Kıbrıs’ta UNAI ve Birleşmiş Milletler prensiplerinin uygulanmasında Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi farkıyla öncü olmaktan büyük bir gurur duyduklarını kaydetti.

Ağdelen, KKTC’de Birleşmiş Milletlere üye olan 193 ülkenin 140’ından öğrencilerin yükseköğretim hizmeti aldığını belirterek, bu bağlamda KKTC’nin küçük ölçekli bir Birleşmiş Milletler modeli olarak değerlendirilebileceğini öne sürdü.

Rektör Ağdelen, Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi’nin “çok önemli” diye nitelendirdiği üyeliğinin üniversitelerin olmazsa olmaz misyonlarından biri olan topluma hizmet faaliyetlerine büyük katkı koyacağına olan inancını belirterek, tüm insanlığa hayırlı olmasını diledi.

Birleşmiş Milletler tarafından 2010 yılında hayata geçirilen UNAI, Birleşmiş Milletler prensipleri başta olmak üzere 10 temel prensibi tüm dünya insanları için uygulama amacı ile faaliyet gösteren bir girişimdir. UNAI ağında, 130 ülkeden 1300’den fazla üye yer alıyor.

Açıklamada UNAI tarafından benimsenen 10 prensip de şöyle sıralandı:

“Yoksulluk sorununa eğitimle çözüm getirmeye kararlılık; Dünya genelinde yükseköğretim sistemlerinin kapasitesini geliştirmeye kararlılık; Cinsiyet, ırk, din ve etnik köken ayrımı olmaksızın herkese eğitim fırsatı sunmaya kararlılık; Eğitim yoluyla dünya vatandaşlığını özendirmeye kararlılık; İlgilenen herkesin yükseköğrenime devam edebilmek için gereken bilgi ve becerileri edinmesine fırsat sağlamaya kararlılık; İnsan haklarına, bu bağlamda sorgulama, fikir yürütme ve ifade özgürlüklerine bağlılık; Eğitim yoluyla kültürler arası diyalog ve anlayışı arttırmaya, öğrenilmiş hoşgörüsüzlüğü "unutturmaya" kararlılık; Eğitim yoluyla barış ve uyuşmazlık çözümünü ilerletmeye kararlılık; Eğitim yoluyla sürdürülebilirliği sağlamaya kararlılık; Birleşmiş Milletler’in temel ilkelerine bağlılık.”

(EMR/ÖK)