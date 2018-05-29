



Lefkoşa, 29 Mayıs 18 : Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi’nin burs ve giriş sınavı, 5 Haziran’da yapılacak.Üniversiteden verilen bilgiye göre, sınava katılım gösteren tüm öğrencilere yüzde 50 burs verilecek.5 Haziran Salı günü saat 10.30’da, “Dereboyu” olarak da bilinen Mehmet Akif Caddesi üzerindeki BAUTower’da yer alacak sınav sonucunda, başarı burslarının yanı sıra, 20 kişiye yüzde 100, 30 kişiye yüzde 75 burs imkanı sunulacak.(RÇ/HA)