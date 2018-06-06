Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi Burs Ve Yerleştirme Sınavı Yapıldı





BAU’dan yapılan açıklamada, sınavda, sınav kitapçığında 20 Türkçe, 20 Sosyal Bilimler, 20 Matematik ve Fen Bilimleri, 20 İngilizce olmak üzere toplam 100 sorunun bulunduğu, sınavda verilen sürenin ise 120 dakika olduğu belirtildi.





Sınava katılım gösteren öğrenciler, yüzde 100, yüzde 75, yüzde 50 burs oranlarında burs kazanabilecek.

Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi rektörlüğü, gerçekleştirilen burs ve yerleştirme sınavı sonuçlarının en kısa zamanda açıklanacağını duyurdu.





(AK/HÖ)



Lefkoşa, 6 Haziran 18 : BAU Kıbrıs’ın, düzenlediği ilk giriş ve burs sınavı 5 Haziran Salı ve 6 Haziran Çarşamba günü, saat 10:30’da Dereboyu’nda bulunan BAU Tower’da gerçekleşti.