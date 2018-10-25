banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 21°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
93748
ALTIN
222.584
DOLAR
5.6238
STERLİN
7.2150
EURO
6.3948
Gemikonağı’nda aracı ile çarptığı kişiyi ağır yaraladı
2 KİŞİ TUTUKLANDI
Bayındır 10 gün hapis yatacak
Bayındır 10 gün hapis yatacak
Kokain zanlıları teminata bağlandı
Kokain zanlıları teminata bağlandı
Afrika davasında 4 tanık dinlendi
Afrika davasında 4 tanık dinlendi
banner282

Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi 2018-2019 Akademik Yılı Açılışı Dün Gerçekleştirildi

Lefkoşa, 25 Ekim 18 : Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi 2018-2019 Akademik Yılı Açılışı, dün gerçekleştirildi.

Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi 2018-2019 Akademik Yılı Açılışı Dün Gerçekleştirildi

Lefkoşa, 25 Ekim 18 : Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi 2018-2019 Akademik Yılı Açılışı, dün gerçekleştirildi.

25 Ekim 2018 Perşembe 15:03
Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi 2018-2019 Akademik Yılı Açılışı Dün Gerçekleştirildi

Lefkoşa, 25 Ekim 18 : Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi 2018-2019 Akademik Yılı Açılışı, dün gerçekleştirildi.

Üniversite tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre açılış, saat 11:00’da konferans salonunda gerçekleştirildi.

Açılışa Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, bazı milletvekilleri, bürokratlar ve üniversite yetkilileri katıldı.

Program, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Ağdelen’in açılış konuşmasıyla başladı. 

AĞDELEN 

Zafer Ağdelen konuşmasında toplumun hizmetine yönelik çalışmalar gerçekleştirdiklerini, bu çalışmaların yeni akademik yıl süresinde de devam edeceğini belirtti. 

Tüm öğrencilere dünya standartlarında çağdaş bir yükseköğretim sunduklarını ifade eden Ağdelen, yeni akademik yılda tüm öğrencilere başarılar diledi.

OSMANLAR 

Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Eral Osmanlar da konuşmasında “Üniversitemizde bulunan her bir öğrencimiz, hayata hazırladığımız gençlerimiz, ailelerinden kopup bizlere emanet olarak geldiklerinde, aslında biz onları hayata hazırlarken onlara çok önemli bir görev daha veriyoruz. Onların her birini KKTC’nin büyükelçileri olarak yetiştiriyoruz” dedi.
Akademisyenlere seslenen ve öğrencilere Kıbrıs kültürünü, Kuzey Kıbrıs’ı, Kuzey Kıbrıs’ın ne olduğunu en iyi şekilde anlatmaları gerektiğini kaydeden  Osmanlar, üniversitenin ve dünya insanlarının refah ve mutluluğunu arttıracak öncü, yenilikçi, girişim ve çalışmalarda bulunabilecek eleştirel, yaratıcı ve girişimci insanlar yetiştirmeyi birincil hedef olarak gördüklerini kaydetti.
Osmanlar şunları kaydetti:

 “Sevgili öğrenciler Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi olarak, BAU Global eğitim ağının tüm olanakları ile birlikte, alanında uzman öğretim üyelerimizle en kaliteli hizmeti, adamıza ve öğrencilerimize kazandırmış olmanın haklı gururunu yaşıyoruz”.

YÜCEL

Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı ve Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi Yöneticiler Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel  de dünyanın farklı farklı büyük kentlerinde yer almış durumda olduklarını söyledi. 

Geçen yıla kadar KKTC’de olmadıklarını ve Osmanlar’ın kendilerine KKTC’yi işaret ettiğini anlatan Yücel, “Bugün ise üniversitemize olan ilgi, üniversitemizi KKTC’ye açmamızdaki haklılığımızı gösteriyor. 16’ya yakın yükseköğrenim kurumunun arasında farkımız ortadadır.
BAU uluslararası arenada bilinen bir marka olarak şuan Türkiye Cumhuriyeti’nden öğrenci almadığı halde mevcut bulunan öğrenci sayısı ile başarısını ortaya koymuştur” dedi.

Önümüzdeki sene kampüsün bir bölümünü daha  yeni eğitim yılına hazırlamış olacaklarını ifade eden Yücel, “Hedefimiz 2023 yılında Kıbrıs’ta 10 bin öğrencimize hem kendi, hem de uluslararası alandaki öğrencilerimize eğitim-öğretim hizmeti vermek olacaktır” şeklinde konuştu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler’in de öğrencilere seslendiği törende, 
2018-2019 Akademik Yıl Açılış dersini UBP Milletvekili Hasan Taçoy verdi.

(ÖZ/ŞEB)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“okul Öncesi Eğitim Derneği” Tanıtım Etkinliği Düzenlendi
“okul Öncesi Eğitim Derneği” Tanıtım Etkinliği Düzenlendi
Meral Akıncı Beylerbeyi Inner Wheel Kulübü’nün Toplantısına Katıldı
Meral Akıncı Beylerbeyi Inner Wheel Kulübü’nün Toplantısına Katıldı
UBP 21. Olağan Kurultayı hafta sonu yapılıyor
UBP 21. Olağan Kurultayı hafta sonu yapılıyor
Gemikonağı’nda aracı ile çarptığı kişiyi ağır yaraladı
Gemikonağı’nda aracı ile çarptığı kişiyi ağır yaraladı
Tc Lefkoşa Büyükelçisi Kanbay, Turizm Ve Çevre Bakanı Ataoğlu’na Veda Ziyaretinde Bulundu
Tc Lefkoşa Büyükelçisi Kanbay, Turizm Ve Çevre Bakanı Ataoğlu’na Veda Ziyaretinde Bulundu
GAÜ heyeti YYK’yı ziyaret etti
GAÜ heyeti YYK’yı ziyaret etti
BAY-SEN ile Kanal T sözleşme imzaladı
BAY-SEN ile Kanal T sözleşme imzaladı
Spehar: “Kıbrıs’ta bir kez daha kritik bir dönemden geçildiğine tanıklık ediyoruz”
Spehar: “Kıbrıs’ta bir kez daha kritik bir dönemden geçildiğine tanıklık ediyoruz”
İçişleri Bakanı Baybars İskele Belediye Başkanı Sadıkoğlu’nu ziyaret etti
İçişleri Bakanı Baybars İskele Belediye Başkanı Sadıkoğlu’nu ziyaret etti
Bayındır 10 gün hapis yatacak
Bayındır 10 gün hapis yatacak

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim