BAHÇEŞEHİR KIBRIS ÜNİVERSİTESİ GİRİŞ VE BURS SINAVI 5-6 HAZİRAN’DA

Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi 2018-2019 akademik yılı giriş ve burs sınavı 5-6 Haziran’da gerçekleşecek.

Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi’nden yapılan açıklamada, sınavın her iki gün de saat 10.30’da Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi 8. kat seminer salonunda yapılacağı bildirildi

Açıklamada, sınava KKTC uyruklu (çift uyruklular dahil) lise veya dengi bir okul mezunu veya mezun adayı öğrenciler ve lise öğrenimini kesintisiz olarak (4 yıl) KKTC’de örgün eğitim veren bir eğitim kurumunda tamamlayarak mezun olan veya olacak olan TC vatandaşı öğrencilerin başvurabileceği bildirildi.

Konu ile ilgili ayrıntılı bilgi almak isteyen veli ve aday öğrenciler 0392 611 00 00 no’lu telefon numarasından veya info@cyprus.bau.edu.tr mail adresine elektronik posta göndererek bilgi alabileceği de belirtildi.