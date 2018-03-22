Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi 21 Mart Dünya Şiir Günü’nde ‘’Kıbrıs Türk Şiiri’ne Emek Verenlerle Şiir Şöleni’’ düzenledi.

Saat 15:00’da başlayan etkinliğe, Kıbrıslı Türk şairlerden Arif Albayrak, Fatma Akilhoca, Şirin Zaferyıldızı, Orkun Bozkurt ve Sevilay Sadıkoğlu şiirleriyle katıldılar. Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi öğretim elemanları, idari kadrosu ve öğrencilerinin yanısıra, şölene şiirseverler de ilgi gösterdi. Şiir şöleni, Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Ağdelen’in açılış konuşmasıyla başladı.

Ağdelen konuşmasında “KKTC’de kurulan en yeni üniversite olarak, Atatürk’ün ‘sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir’ sözünü hatırlatarak sanata ve sanatçılara üniversite olarak büyük önem verdiklerini ifade etti. Aynı zamanda, ‘’Şiir ruhumuzun manevi gıdasıdır , şiir hayatımızda çok önemli bir yer tutuyor. Değerli şairlerimizi bu özel günde aramızda görmekten büyük mutluluk duyuyoruz’’ dedi.

Ağdelen’in açılış konuşmasının ardından, şiir şöleni şairlerin şiir sunumları ile devam etti. Şair Arif Albayrak; Bir Daha Sevemem, Ağlamak Üzereyim şiirlerini seslendirirken, Fatma Akilhoca; Alüvyondaki Çakıl ve Süt, Sevilay Sadıkoğlu; Selvilerle Ört Beni ve Çocukluğum Güzeldi, Şirin Zaferyıldızı; Bir Adama Vuruldum, Şiir Gibi Kanarım, Orkun Bozkurt ise İsimsiz ve Kapı isimli şiirlerini seslendirdiler.

Şiir şöleni Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Ağdelen ve Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Burcu Toker’in şairlere teşekkür plaketi takdimi ve ardından düzenlenen kokteyl ile sona erdi.