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Bahçeci 2 gün tutuklu kalacak

Lefkoşa’da meydana gelen  “Yaralama” ve “Kanunsuz bıçak taşıma” suçlamalarıyla tutuklanan zanlı Ahmet Bahceci, bugün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. 

Bahçeci 2 gün tutuklu kalacak

Lefkoşa’da meydana gelen  “Yaralama” ve “Kanunsuz bıçak taşıma” suçlamalarıyla tutuklanan zanlı Ahmet Bahceci, bugün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. 

21 Kasım 2018 Çarşamba 15:36
Bahçeci 2 gün tutuklu kalacak

Bahçeci 2 gün tutuklu kalacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Aygün Karagil olayla ilgili bulguları aktardı. Karagil, 20 Kasım’da Lefkoşa’da saat 19.40’da Şehit Arif Diktepe Sokak adresindeki Okay 21 apartmanının önünde bulunan kaldırım üzerinde Ahmet Bahceci ile Murat Gargınsu bir taraf, Murat Akın ile Kasım Alkan diğer taraf markette sıra konusunda kavga ettiklerini belirtti. Polis memuru Aygün Karagil, kavgada Ahmet Bahceci’nin tasarrufundaki kesici aletle Murat Akın’ın sağ kol üst kısmından hafif şekilde yaraladığını söyledi. Karagil, bıçağın arandığını belirterek, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için 2 gün tutuklu kalmasını talep etti. 

Mahkemeden söz alan Zanlı Ahmet Bahceci, “Ben de darp edildim. Olayda metal kullanılmadı. Elimde sopa vardı. Sopayla yaralanmış olmalı” dedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 2 gün tutuklu kalmasına ve doktor kontrolünden geçirilmesine emir verdi.
 

Anahtar Kelimeler:
BahçeciTutuklama
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