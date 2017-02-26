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26 Şubat 2017 Pazar 07:27

Bahar Havası Girne’ye Yaradı

Bahar Havası Girne'ye Yaradı
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Bahar Havası Girne’ye Yaradı
Kışın son günlerinde yaşanan bahar havası dün Girne’nin dolup taşmasını sağladı. Bahar havasının tadını çıkarmak isteyen vatandaşların ve turistlerin birincil tercihi Kordon Boyu ve Antik Liman oldu. Girne’de oluşan kalabalıktan esnaf da nasibini aldı.

Mendirekte deniz seyri

Bazı vatandaşlar denizin yazı andıran durgunluğunu mendirek üzerinde oturarak seyre daldı. Güneşli havada kordondan başlayan yürüyüşünü mendirekte sonlandıranlar olduğu gibi, bazı yurttaşlar da Antik Liman rotasını takip etti.

Çocukların keyfi bir başka

Dün yazdan kalma bir gün yaşanan Girne’de en çok yine çocuklar eğlendi. Bazı çocuklar Maraş dondurmacısının eğlenceli dondurma sunumu karşısında keyif ve şaşkınlığı bir arada yaşarken, bazı çocuklar ise parkta doyasıya eğlenerek güzel havanın keyfini çıkardı.

Kordon Boyu esnafının yüzü güldü

Güneşli havayı fırsat bilen turist ve vatandaşlar Girne Kordon Boyu’na akın ederken, esnafın da yüzünü güldürdü. Kordon Boyu’nda balon satan esnaf renkli görüntülere yol açtı, çocuklar için pamuk helva ve mısır satışı da yapıldı.

Antik Liman’daki kafeler nasibini alamadı

Dün çok sayıda turist ve vatandaş hem Kordon Boyu’nu hem de Antik Limanı ziyaret etti. Antik Liman’da faaliyet gösteren kafe ve restoranların ise beklenilen doluluğa ulaşamadığı gözlemlendi.

Kentin sevimli dostları güneşin keyfini çıkardı

Dondurucu soğukların ardından hafta sonunda havaların ısınması Girne’nin sevimli dostlarının da hoşuna gitmiş olmalı ki dün onca kalabalığa aldırış etmeyen sokak hayvanları güneş altında saatlerce uykuya daldı.

Balık da avladılar

Havanın rüzgarsız ve denizin de sakin olması balık tutkunlarının da işine yaradı. Bazı vatandaşlar güzel havanın keyfini olta atıp balık avlayarak çıkardı.


 
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