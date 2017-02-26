Bahar Havası Girne’ye Yaradı



Bazı vatandaşlar denizin yazı andıran durgunluğunu mendirek üzerinde oturarak seyre daldı. Güneşli havada kordondan başlayan yürüyüşünü mendirekte sonlandıranlar olduğu gibi, bazı yurttaşlar da Antik Liman rotasını takip etti.Dün yazdan kalma bir gün yaşanan Girne’de en çok yine çocuklar eğlendi. Bazı çocuklar Maraş dondurmacısının eğlenceli dondurma sunumu karşısında keyif ve şaşkınlığı bir arada yaşarken, bazı çocuklar ise parkta doyasıya eğlenerek güzel havanın keyfini çıkardı.Güneşli havayı fırsat bilen turist ve vatandaşlar Girne Kordon Boyu’na akın ederken, esnafın da yüzünü güldürdü. Kordon Boyu’nda balon satan esnaf renkli görüntülere yol açtı, çocuklar için pamuk helva ve mısır satışı da yapıldı.Dün çok sayıda turist ve vatandaş hem Kordon Boyu’nu hem de Antik Limanı ziyaret etti. Antik Liman’da faaliyet gösteren kafe ve restoranların ise beklenilen doluluğa ulaşamadığı gözlemlendi.Dondurucu soğukların ardından hafta sonunda havaların ısınması Girne’nin sevimli dostlarının da hoşuna gitmiş olmalı ki dün onca kalabalığa aldırış etmeyen sokak hayvanları güneş altında saatlerce uykuya daldı.Havanın rüzgarsız ve denizin de sakin olması balık tutkunlarının da işine yaradı. Bazı vatandaşlar güzel havanın keyfini olta atıp balık avlayarak çıkardı.