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Bahar aşkları zamanı!

31 Mart günü Venüs Boğa burcuna geçiş yapıyor ve 24 Nisan'a kadar da bu burçta seyahat edecek. Bu tarihe kadar ilişkilerin seyri Boğa kalitesinde geçecek demektir. Bu süreçte başlayan ilişkilerin daha istikrarlı ve kalıcı olma potansiyeli yüksektir. Hem de ilişkilerde sadakat ön planda olacaktır.

Bahar aşkları zamanı!

31 Mart günü Venüs Boğa burcuna geçiş yapıyor ve 24 Nisan'a kadar da bu burçta seyahat edecek. Bu tarihe kadar ilişkilerin seyri Boğa kalitesinde geçecek demektir. Bu süreçte başlayan ilişkilerin daha istikrarlı ve kalıcı olma potansiyeli yüksektir. Hem de ilişkilerde sadakat ön planda olacaktır.

30 Mart 2018 Cuma 16:06
Bahar aşkları zamanı!
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31 Mart günü Venüs Koç burcundan çıkıp artık Boğa burcuna geçiş yapıyor ve 24 Nisan’a kadar da bu burçta seyahat edecek. Bu tarihe kadar ilişkilerin seyri Boğa kalitesinde geçecek demektir. Peki ne demek bu, bunu ifade etmeye çalışacağım.

Venüs astrolojide temel olarak nasıl sevdiğimiz, nasıl aşık olduğumuz, nasıl değer verdiğimiz, birini nasıl etkilediğimiz, nelerden hoşlandığımız, ilişkilerden beklentilerimiz, çekim gücümüz, nelere değer verdiğimiz, estetik, sanat, yaratıcılıkla ilgili konular, kendi öz değerimiz hakkında bizlere bilgi verir. Venüs artık Boğa burcunda seyahat ettiğine göre 24 Nisan'a kadar bu alanlarda beklentilerimizi biraz daha Boğa bir tema karşılayacak demektir. Boğa burcu da astrolojide istikrar, güven, sabitlik, finansal konular, sahiplenmek, sadakat, huzur, düzen, konfor, tutkulu toprak işleri, boyun, boğaz, bademcik, güvenlik arayışı, risklerden kaçınmak, üretken olmak, sabırlı olmak, inatçılık, tutarlı, kıskanç, zevklere düşkünlük ile ifade edilir. Venüs Boğa burcunda yönetici pozisyondadır. Bu yüzden aslında Boğa burcunun iyicil taraflarını ortaya çıkarmaya daha çok eğilimindedir diyebiliriz aslında. Bu dönem hayatınızda kimse yok ise eğer, yeni tanışacağınız kimselere karşı daha temkinli daha ihtiyatlı yaklaşma eğiliminde olabilirsiniz. Bir ilişkiyi başlatmak için pek de aceleniz olmaz açıkçası. Bu dönem ilişkilerde özellikle fiziksel ve maddi uyum arayışı da ön planda olacaktır. Özellikle ten uyumu ve ilişkilerde fiziksel temas ihtiyacı artacaktır. Daha çok dokunmak, daha çok hissetmek daha somut belirtilere ihtiyacımız olacaktır.

Bu dönem ilişkilerde özellikle fiziksel ve maddi uyum arayışı da ön planda olacaktır. Özellikle ten uyumu ve ilişkilerde fiziksel temas ihtiyacı artacaktır. Daha çok dokunmak, daha çok hissetmek daha somut belirtilere ihtiyacımız olacaktır.

Bu dönem sevdiğimiz konulara daha bir tutku ile bağlanacağız. Bu illa bir ilişki olmak zorunda değil, işimiz olabilir, sahip olduğumuz değerli insanlar olabilir, eşyalarımız olabilir. Bunlara daha çok sahip çıkacağız. Amacımız daha çok bir şeyleri sağlamlaştırmak üzerine olacaktır. İşlerimizi, ilişkilerimizi kalıcı ve sağlam bir yapıya dönüştürmek için harekete geçeceğiz. Ve bunu yaparken işin içinde Venüs olduğundan keyifle ve severek yapacağız aslında. Bu dönem bırakmak, ayrılmak, bitirmek pek kolay olmaz. Aksine arıza noktaları keşfederek onarmaya çalışacağımıza işaret etmekte. Hem işimizde hem de özel hayatımızda. Amma velakin hayatınızda kimse yok ise, bu süreçte başlayan ilişkilerin daha istikrarlı ve kalıcı olma potansiyeli yüksektir. Başlayan ilişkiler hem maddi hem manevi huzurlu olma ihtimali de yüksek olacaktır. Hem de ilişkilerde sadakat ön planda olacaktır.

Elbette Venüs'ün Boğa süreci tatlı bir tembellik durumunu da hayatımıza davet eder. Yemekten, içmekten daha çok keyif, haz odaklı olur ve işleri sermeye eğilimli olabiliriz. Hayatımızda, evimizde, iş yerimizde kendimize daha çok konfor alanları yaratabiliriz. Beş duyu organımızı da tatmin edecek eylemlere yöneleceğiz. Tensel zevklere düşkünlük biraz daha artabilecektir. Bu süreçte paraya olan sevgide artmaya başlayabilir.Hem zevk ve keyif veren konulara paramızı daha çok harcayabiliriz, ama diğer taraftan yatırım yapmak, paramıza para katacak işlere girişmek için de uygun bir zaman diliminde olacağız.

Tabii ilişkilerde fazla sahiplenme, fazla mülkiyet duygusu ile yaklaşma özel hayatta, fazla kıskançlık ilişkileri tehlikeye sokabilir, bunlara dikkat edilmeli. Venüs Boğa burcunda güçlü pozisyonda olduğundan Venüsyen her türlü konu için de avantaj sağlayacaktır. Sanatla ilgili konulara yönelmek, estetik yaptırmak, bir şeyleri dekore etmek için de uygun bir dönemdir.

Anahtar Kelimeler:
Bahar Aşkları Zamanı
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