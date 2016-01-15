Bahadır’ın “Kuzey’den Gelen Kurtuluş” Kitabı Yayınladı



Araştırmacı Yazar Mehmet Bahadır’ın “Kuzeyden Gelen Kurtuluş” kitabı yayınlandı.

Verilen bilgiye göre, 688 sayfadan oluşan eserde Rumların Enosis için harekete geçişi ve Türklere yapılan saldırılar anlatılıyor. Kitapta fotoğraflar ve 144 belge bulunuyor.

Eserin önsözünde Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın Mehmet Bahadır ile ilgili düşüncüleri de var.

“BAHADIR’IN YAZILARI BAŞLI BAŞINA BİR DESTANDIR”

Denktaş, yazar için şunları kaydetti:

“İnançlı Atatürk ilkelerine ve Anavatanına gönülden bağlı Kıbrıslı Türklerin direniş mücadelesini yazanlar arasında Mehmet Bahadır olmasaydı, mukavemet tarihimizde büyük bir boşluk bırakacaktı. Bu şanlı tarihi yazanlar arasında müstesna bir yeri olan Mehmet Bahadır’ın yazıları başlı başına bir destandır.’’