Bağlıköy Geleneksel Palüze Günü “Çocukluğunu Al Da Gel” Sloganıyla 21 Ekim’de…

Bağlıköy geleneksel “Palüze Günü” 21 Ekim Pazar günü yapılıyor.

Bağlıköy’de kültürel değerleri yaşatmak amacıyla düzenlenen Palüze Günü etkinliği saat 10.00’da konuşmalar ve keman dinletisiyle başlayacak.

Gün boyunca Lefke Belediyesi, GASAD-Sec-Der, GÖÇDER halk dansları ekiplerinin sunacağı folklor gösterileri, Müzik Yolcuları, Grup Baria, ODTÜ Halk Bilimi Topluluğu Halk Müziği Ekibi ve Lefke Belediyesi Çocuk Orkestrası’nın verecekleri konserler gerçekleşecek.

5. Bağlıköy Geleneksel Palüze Günü’nde üzüm ve üzüm ürünlerinden oluşan bir de yemek yarışması düzenlenecek, palüze kazanları kaynatılacak. Ziyaretçiler, yerel tatları, el işleri köy sokaklarında kurulacak stantlarda ve köy evlerinde bulabilecekler.

“ÇOCUKLUĞUNU AL DA GEL”

Unutulmaya yüz tutmuş oyunların yeniden canlandırılacağı Bağlıköy Palüze Günü’nde Serap Kanay ve Handan Çelik yönetiminde ip atlama, lastik oyunu, bir ayak, yağ satarım bal satarım, beş taş, andrez gibi oyunlar da oynanacak.