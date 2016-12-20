Bağlıköy'de Restore Edilen Şehitliğin Açılışı Yapıldı

Güzelyurt Kaymakamlığı öncülüğünde, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, Vakıflar İdaresi ve Lefke Belediyesi katkılarıyla yenilenen Bağlıköy Şehitliği ve Camii Avlusu düzenlenen törenle açıldı.

Güzelyurt Kaymakamlığı öncülüğünde, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, Vakıflar İdaresi ve Lefke Belediyesi katkılarıyla yenilenen Bağlıköy Şehitliği ve Camii Avlusu düzenlenen törenle açıldı.

Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle başladı.

KERİMOĞLU

Törende ilk sözü alan Bağlıköy Şehitliği Tertip Komitesi Başkanı Taner Kerimoğlu, Bağlıköy halkının 1960’lı yıllarda çok zor şartlarda Rum saldırılarına karşı kahramanca direndiğini anımsatarak, bu direnişte 17 şehit verdiklerini ve şehitler sayesinde bugünlere geldiklerini söyledi.

Kerimoğlu, yıllardır yapmayı hedefledikleri projenin hayata geçmesine katkı koyan herkese teşekkür etti.

KAYA

Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya da, yapılan çalışmanın birkaç kurumun bir araya gelerek birtakım şeyleri başarabileceğinin güzel bir örneği olduğunu kaydederek, şehitliğin, toplumsal geleceğin devamlılığı ve yeni nesillerin daha iyi şartlarda barış içinde yaşaması için verilen mücadelenin gelecek nesillere taşınması adına büyük önem taşıdığını belirtti.

ÇELEBİ

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Erdoğan Çelebi de, vatanı vatan yapanların sahiplenilmesinin vatanı sahiplenmek demek olduğuna vurgu yaparak, böyle bir eserin milli mücadele haftasında açılması, direnişin anılması ve gelecek nesillere aktarılması adına büyük anlam taşıdığını ifade etti.

DİRENÇ

Güzelyurt Kaymakamı Tevfik Direnç ise, şehitler için organize edilmiş olan tören alanının maneviyatının kelimelerle anlatılamayacak kadar büyük olduğuna işaret ederek, toprağımıza sahip çıkmanın ve bizleri bugünlere getiren şehitleri unutmamanın vefa borcu olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından Bağlıköy Şehitliği ve Camii Düzenleme Projesi’nin açılışı yapıldı.

Tören, katkı koyanlara çiçek takdimi ve din görevlisi tarafından şehitler için dua okunmasıyla son buldu.



