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Bağış yalanı!

Dolandırıcılıkta yeni dönem...Bağış adı altında duygu sömürüsü yapıp vatandaşı kandırıyorlar

Bağış yalanı!

Dolandırıcılıkta yeni dönem...Bağış adı altında duygu sömürüsü yapıp vatandaşı kandırıyorlar

05 Haziran 2018 Salı 23:53
Bağış yalanı!

Bağış yalanı!

Dolandırıcılıkta yeni dönem...Bağış adı altında duygu sömürüsü yapıp vatandaşı kandırıyorlar

Ülkemizde gün geçmiyor ki bir yardım kuruluşu kapıya dayanıp yardımda bulunmak için destek istemesin.

Bu Dernek veya dernek bile olmayan kişilerin yardım toplaması yasal mı ?

Yardım toplamak Kaymakamlıkların iznine ve denetimine tabi değil mi ?

Bu kontroller ne sıklıkta ve ne şartlarda yapılıyor ?

Duyarlı halkımızın tertemiz duygularını sömürerek, toplanan yardımların nerelere gittiğini kim nasıl kontrol ediyor ?

Geçtiğimiz hafta KIBRIS MANŞET istihbarat merkezine ulaşan bir ihbar sonrası araştırmalar yapan gazetemiz muhabirleri, konuyu araştırarak künyesi dahi bulunmayan ve “5 TL BAĞIŞ” karşılığında her girilen yere 5-10 tane satılangazetelerin, vatandaşlar ile işyeri sahiplerine duygu sömürüsü yapılarak satıldığını iddia eden vatandaşlara ulaştılar.

Gelirle hastane masraflarını karşılıyoruz

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Gazeteyi bağış adı altında çoklu olarak satan satıcıların, sözlü olarak gazetenin geliriyle tedavi gören hastaların hastane masraflarını karşıladıklarını beyan etmeleri üzerine hastane masraflarını ödedikleri iddia edilen çocuğun babasına ulaşan KIBRIS MANŞET ekibi aldığı cevap üzerine adeta şok oldu.

Kimse bizim masrafımızı karşılamıyor

Tedavi gürdüğü hastanenin masraflarının ödendiği iddia edilen çocuğun babası ile görüşen KIBRIS MANŞET ekibine kendilerinin böyle bir kampanya talepleri olmadığı gibi, konudan haberdar olmadıklarını, kimsenin de kendilerine maddi anlamda yardım etmediğini, hiçbir gazetenin kendilerine yardım toplamadığını belirtti.

Büyük bir dolandırıcılıktır, İçişleri Bakanlığının daha etkin önlem alması gereklidir

KIBRIS MANŞET’in konuyla ilgili bilgisine başvurduğu sivil toplum kuruluşu temsilcileri, son dönemlerde bu tarz yöntemlerle yardım – bağış toplayanların çoğaldığını ve bunların bazılarının maalesef dernek adı altında faaliyet gösterip topladıkları bağışlarla şahsi harcamalar yaptıklarını hatta daha da ileriye giderek bazılarının bu paralarla kumar oynadıklarını söylediler.

Bu organizasyonların çoğunun dolandırıcılar tarafından organize edildiğini, yapılan işlemin büyük bir dolandırıcılık olduğunu ve İçişleri Bakanlığının bu konuyla ilgili daha etkin önlem alması gerektiğini söylediler.

Son günlerde ülkemizde çoğalan ve bir çeşit modern dilencilik yapılan yardım kampanyaları ile ilgili Lefkoşa Kaymakamı İbrahim Basri de KIBRIS MANŞET’e açıklamalarda bulundu.

Lefkoşa Kaymakamı İbrahim Basri KIBRIS MANŞET’e yaptığı açıklamada, hiçbir derneğin, kurum-kuruluşun bile Kaymakamlıktan izinsiz bağış kampanyası düzenlemesinin, bağış toplamasının, bağış yöntemiyle gazete, dergi, oyuncak, takı türü eşya satarak bağış ve/veya yardım toplamasının büyük bir suç olduğunu ve cezalandırmayı gerektiren suç unsurları içerdiğini söyledi.

Basri, açıklamasının devamında kadrolarında yeterli müfettiş bulunmamasından dolayı gerektiği kadar teftiş ve denetim yapamadıklarını ancak vatandaşlar tarafından yapılan ihbarlara istinaden gerekli kontrolleri anında yaparak önlem aldıklarını söyledi.

Lefkoşa Kaymakamı İbrahim Basri, Kaymakamlıklar tarafından izinlendirilen yardım kampanyalarının bile Vergi dairesinden izinlendirilen ve mühürlü olan makbuzlar kullanılarak yapıldığını, kampanya sonunda da Kaymakamlik tarafından hesapların kontrol edildiğini söylerken, vatandaşların yardım ve bağış talepleri karşısında ısrarla kaymakamlık izni sormalarını, bulunmayanları da derhal Kaymakamlıklara veya en yakın polis karakoluna bildirmelerini istedi.

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