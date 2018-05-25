Bağımsızlık Yolu, Yargıç Reynar’ın İstifasını Değerlendirdi: “bırakıp Gidenler Değil, Kalıp Direnenler Kazanacak”

Lefkoşa, 25 Mayıs 18 (.): Kıdemli Yargıç Tacan Reynar’ın istifasını değerlendiren Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Münür Rahvancıoğlu, “Yargıç Tacan Bey onurlu bir insan, ama bırakıp gidenler değil, kalıp direnenler kazanacak” dedi.

Rahvancıoğlu, Kıdemli Yargıç Tacan Reynar’ın Afrika gazetesine saldırılara ilişkin davada görev yaptığını hatırlatarak, Reynar’ın herhangi bir tehditten korktuğuna ihtimal vermediğini, Reynar’ın kırılmakta haklı olmakla birlikte istifa kararının doğru olmadığını savundu.

Afrika gazetesi davasından mahkum olan sanıkların Şartlı Tahliye Kurulu tarafından cezalarını tamamlamadan serbest bırakıldıklarını kaydeden Rahvancıoğlu, “Bu istifa açıkça mevcut kurulu düzeni eleştiren bir istifadır. Bu da aklımıza; polis, savcılık ve hükümetin tutumuna kırgınlığı getiriyor. Yoksa Tacan Beyin herhangi bir tehditten korktuğuna ihtimal vermiyoruz. Eğer korksaydı, dava boyunca kararlı duruşunu muhafaza etmez, faşistleri hapse göndermezdi” dedi.

Rahvancıoğlu Reynar’a hitaben; “Bu adaya ve mevcut kurulu düzene sıkışıp kalmış Kıbrıslı Türklere herhangi bir çıkış yolu sunmak istiyorsak, bireysel tepkilerimizin tekrarlanabilir olup olmadığını sormak zorundayız kendimize… Siz istifa edip giderken, geriye kalanlar ne yapacak? Bizi Şartlı Tahliye Kurulu’nu oluşturan partilere mi emanet ediyorsunuz?” sorusunu yöneltti.

(YIL/GÜL)