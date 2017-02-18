Bağımsızlık Yolu, Rum İdari Mahkemesi’nin Vatandaşlık Kararını Değerlendirdi

Bağımsızlık Yolu, “Rum İdari Mahkemesi’nin 1974 sonrası doğan ve ebeveynlerinden biri Türkiye Cumhuriyeti (TC) kökenli olanların Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığı alma hakkına sahip olmadığına ilişkin kararının” siyasi bir karar olduğu değerlendirmesinde bulundu.

“SİYASİ BİR KARAR”

Lefkoşa, 18 Şubat 17 : Bağımsızlık Yolu, “Rum İdari Mahkemesi’nin 1974 sonrası doğan ve ebeveynlerinden biri Türkiye Cumhuriyeti (TC) kökenli olanların Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığı alma hakkına sahip olmadığına ilişkin kararının” siyasi bir karar olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Bağımsızlık Yolu, mahkemenin vatandaşlık konusunda bireysel hak ve özgürlüklerden, insan haklarından ziyade devletin çıkarlarını korumayı düşünen siyasi bir karar aldığını kaydetti.

Açıklamada, “AKEL ile Kıbrıslı Türk ilerici güçlerinin karara ilişkin sessizliği” eleştirilerek, bu sessizliğin, “şoven ve milliyetçi unsurları daha da cesaretlendirdiği” iddiasına bulunuldu.

Bağımsızlık Yolu açıklamasında; “Bizler, bağımsız ve halkları kardeş bir Kıbrıs için mücadele edenler, halkımızın, KC mahkemelerinin ‘devletin bekası’ adına aldığı siyasi kararlarla ‘vatandaş olanlar’ ve ‘olmayanlar’ diye bölünmesine izin vermeyeceğiz. Nereden gelirse gelsin, Kıbrıslı Türk halkının mücadele birliğini bozan uygulama ve yasalara karşı direneceğiz” ifadelerine yer verildi.

(GÖZ/SEL)