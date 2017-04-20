Bağımsızlık Yolu, Polis Teşkilatında İdari İnceleme Başlatılmasını Eleştirdi

Lefkoşa, 20 Nisan 17 (.): Bağımsızlık Yolu, Türkiye'deki FETÖ soruşturması çerçevesinde KKTC’de de polis teşkilatı içerisinde idari inceleme başlatılmasını eleştirdi.

Yapılan yazılı açıklamada, Kıbrıslı Türk toplumunun güvenliğinden sorumlu polis teşkilatının, başka bir ülkenin gündemince belirlendiği ve taciz edildiği iddia edilerek, bunun kabul edilemez olduğu kaydedildi.

Bahsi geçen örgüt ve polisin varsayılan ilişkileri gerçek olsa bile, bu işin sorumlusunun da yıllardır Kıbrıslı Türklerin iradesi hilafına polis teşkilatını dışardan idare edenler olduğu ileri sürülen açıklamada, Polis teşkilatının bir an önce Kıbrıslı Türk halkının sivil iradesine bağlanması gerektiği ifade edildi.

(TUĞ/HA)