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Bağımsızlık Yolu "pahalılığı Protesto Mitingi" Düzenledi... "bu Krizin Bedelini Biz Ödemeyeceğiz"

Lefkoşa, 26 Ekim 18 (.): Bağımsızlık Yolu, bu akşam Lefkoşa\'da

Bağımsızlık Yolu "pahalılığı Protesto Mitingi" Düzenledi... "bu Krizin Bedelini Biz Ödemeyeceğiz"

Lefkoşa, 26 Ekim 18 (.): Bağımsızlık Yolu, bu akşam Lefkoşa\'da

26 Ekim 2018 Cuma 17:20
Bağımsızlık Yolu
Lefkoşa, 26 Ekim 18 (.): Bağımsızlık Yolu, bu akşam Lefkoşa\'da "Pahalılığı Protesto Mitingi" düzenledi. 
Mitingde, akaryakıt, elektrik ve gıda ürünlerine yapılan zamlar protesto edildi. 
"Bu krizin bedelini biz ödemeyeceğiz" sloganıyla düzenlenen miting, Selimiye Meydanı’nda yer aldı. 
Mitingde, "yoksulluğa boyun eğme, çare örgütlü mücadele", "kar kaygısı değil ekmek kavgası" yazılı pankart açıldı. 

Konserle başlayan mitingde, Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Münür Rahvancıoğlu ile tiyatrocu Yaşar Ersoy konuşma yaptı. 

Mitinge, KTÖS, Hak-Sen, Güç-Sen, Baraka, Kadın Eğitimi Kolektifi ve Akdoğan Fikir Sanat Atölyesi de destek verdi. 

(EMR/GÜL) FOTOĞRAFLI
Haber ve fotoğraf: Emir Ertorun

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