Bağımsızlık Yolu: “önce İlhak Sürecini İlan Etmeniz Gerekiyor”

Bağımsızlık Yolu , Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanı Yiğit Bulut’un "KKTC’nin TC'nin deniz aşırı bir vilayetidir" söylemiyle ilgili olarak; “KKTC TC'nin denizaşırı işgal hattıdır. Ama henüz bir valilikle ‘taçlandırılmamıştır’ ” dedi.

Lefkoşa, 27 Nisan 17 : Bağımsızlık Yolu , Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanı Yiğit Bulut’un "KKTC’nin TC'nin deniz aşırı bir vilayetidir" söylemiyle ilgili olarak; “KKTC TC'nin denizaşırı işgal hattıdır. Ama henüz bir valilikle ‘taçlandırılmamıştır’ ” dedi.

Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Münür Rahvancıoğlu yazılı açıklamasında, Yiğit Bulut’a seslendi ve önce ilhak sürecini ilan etmeleri gerektiğini belirtti.

Rahvancıoğlu, “Sizin buradaki işbirlikçileriniz bile açık açık ilhakı savunamamaktadır. Çünkü Kıbrıslı Türkler onuruna, kişiliğine, varlığına düşkün insanlardır ve öyle kolay kolay boyun eğmezler her faşiste. Grivas gibi ömrünün yarısını yeraltında geçirmiş gerçek bir faşiste bile ‘dur şurada’ demiş bir halkın, sizin gibi medya soytarısı çakma faşistlere pabuç bırakacağını sanıyorsanız yanılıyorsunuz” dedi.

Yiğit Bulut’un gerçek amacının AKP'nin referandumuyla ilgilenmeyip sandığa gitmeyen, gittiği oranda da "hayır" cevabı veren TC vatandaşlarını, kendi safında toplamak olduğunu savunan Rahvancıoğlu, “Kıbrıslı Türkler’in bir taraftan Kıbrıs Cumhuriyeti'nin şoven ve dışlayıcı politik baskıları ile yüzleşirken; diğer yandan da TC'yi kontrol altına alan dinci faşistlerin müdahalelerine maruz kaldığını” ileri sürdü.

(ÖZ/HÖ)