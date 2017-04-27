Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

27 Nisan 2017 Perşembe 10:46

Bağımsızlık Yolu: “önce İlhak Sürecini İlan Etmeniz Gerekiyor”

Bağımsızlık Yolu , Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanı Yiğit Bulut’un&nbsp; &#34;KKTC’nin TC'nin deniz aşırı bir vilayetidir&#34; söylemiyle ilgili olarak;&nbsp; “KKTC TC'nin denizaşırı işgal hattıdır. Ama henüz bir valilikle ‘taçlandırılmamıştır’ ” dedi.

Bağımsızlık Yolu: 'önce İlhak Sürecini İlan Etmeniz Gerekiyor”
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

Lefkoşa, 27 Nisan 17 : Bağımsızlık Yolu , Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanı Yiğit Bulut’un  "KKTC’nin TC'nin deniz aşırı bir vilayetidir" söylemiyle ilgili olarak;  “KKTC TC'nin denizaşırı işgal hattıdır. Ama henüz bir valilikle ‘taçlandırılmamıştır’ ” dedi.

Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Münür Rahvancıoğlu yazılı açıklamasında, Yiğit Bulut’a seslendi ve önce ilhak sürecini ilan etmeleri gerektiğini belirtti.

Rahvancıoğlu, “Sizin buradaki işbirlikçileriniz bile açık açık ilhakı savunamamaktadır. Çünkü Kıbrıslı Türkler onuruna, kişiliğine, varlığına düşkün insanlardır ve öyle kolay kolay boyun eğmezler her faşiste. Grivas gibi ömrünün yarısını yeraltında geçirmiş gerçek bir faşiste bile ‘dur şurada’ demiş bir halkın, sizin gibi medya soytarısı çakma faşistlere pabuç bırakacağını sanıyorsanız yanılıyorsunuz” dedi.

Yiğit Bulut’un gerçek amacının AKP'nin referandumuyla ilgilenmeyip sandığa gitmeyen, gittiği oranda da "hayır" cevabı veren TC vatandaşlarını, kendi safında toplamak olduğunu savunan Rahvancıoğlu, “Kıbrıslı Türkler’in bir taraftan Kıbrıs Cumhuriyeti'nin şoven ve dışlayıcı politik baskıları ile yüzleşirken; diğer yandan da TC'yi kontrol altına alan dinci faşistlerin müdahalelerine maruz kaldığını” ileri sürdü.

(ÖZ/HÖ)

banner206
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alsancak'ta Ceset Bulundu... Alsancak'ta Ceset Bulundu...
Felek Direk Sınır Dışı Felek Direk Sınır Dışı
“Burcu’yu Hiç Bırakmadık, Bundan Sonra da Bırakmayacağız” “Burcu’yu Hiç Bırakmadık, Bundan Sonra da Bırakmayacağız”
İki Yaralının Hayati Tehlikesi Sürüyor İki Yaralının Hayati Tehlikesi Sürüyor
Arabayı Taş Duvara Vurdu Arabayı Taş Duvara Vurdu
Ermataş'ta 1 Mayıs Yemeği Ermataş'ta 1 Mayıs Yemeği
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner226

banner200

banner184

Alsancak'ta Ceset Bulundu...

Haberi Oku