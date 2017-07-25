'bağımsızlık Yolu Omorfo Örgütü', Yerel Seçim Gündemiyle Tdp Güzelyurt İlçesini Ziyaret Etti

"Bağımsızlık Yolu Omorfo Örgütü", yerel seçim gündemiyle Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Güzelyurt İlçe Örgütü'nü ziyaret ederek, TDP’lilerle görüş alışverişinde bulundu.

Lefkoşa, 25 Temmuz 17 : "Bağımsızlık Yolu Omorfo Örgütü", yerel seçim gündemiyle Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Güzelyurt İlçe Örgütü'nü ziyaret ederek, TDP’lilerle görüş alışverişinde bulundu.

Sol kanadın 2018’de yapılacak yerel seçimlerde Güzelyurt bölgesinden tek ve bağımsız aday çıkarması gerektiği açıklamasının ardından, ilk ziyaretini TDP’ye gerçekleştiren Bağımsızlık Yolu, konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Güzelyurt Belediyesi’nde 20 yıldır sağ ve antidemokratik bir yönetim olduğunu savunuldu.

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