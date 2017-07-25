Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

25 Temmuz 2017 Salı 15:13

"bağımsızlık Yolu Omorfo Örgütü", Yerel Seçim Gündemiyle Tdp Güzelyurt İlçesini Ziyaret Etti

&#34;Bağımsızlık Yolu Omorfo Örgütü&#34;, yerel seçim gündemiyle Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Güzelyurt İlçe Örgütü'nü ziyaret ederek, TDP’lilerle görüş alışverişinde bulundu.

'bağımsızlık Yolu Omorfo Örgütü', Yerel Seçim Gündemiyle Tdp Güzelyurt İlçesini Ziyaret Etti
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner233

Lefkoşa, 25 Temmuz 17 : "Bağımsızlık Yolu Omorfo Örgütü", yerel seçim gündemiyle Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Güzelyurt İlçe Örgütü'nü ziyaret ederek, TDP’lilerle görüş alışverişinde bulundu.

Sol kanadın 2018’de yapılacak yerel seçimlerde Güzelyurt bölgesinden tek ve bağımsız aday çıkarması gerektiği açıklamasının ardından, ilk ziyaretini TDP’ye gerçekleştiren Bağımsızlık Yolu, konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Güzelyurt Belediyesi’nde 20 yıldır sağ ve antidemokratik bir yönetim olduğunu savunuldu.

(RÇ/HÖ)     FOTOĞRAFLI

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
İş Arayanlar Buraya! Güncel İş İlanları İş Arayanlar Buraya!...
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dürüst, Eğitim Alan Sivil Havacılık Memurlarına Diplomalarını Dağıttı Dürüst, Eğitim Alan Sivil Havacılık Memurlarına...
Mıss Kuzey Kıbrıs Ve Bay Kuzey Kıbrıs Yarışması Finalistleri Gmb’yi Ziyaret Etti Mıss Kuzey Kıbrıs Ve Bay Kuzey Kıbrıs Yarışması...
YDP’den Asgari Ücret Eleştirisi YDP’den Asgari Ücret Eleştirisi
Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Hüdaoğlu’ndan Crans Montana Açıklaması Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Hüdaoğlu’ndan...
Burcu: “Rum Tarafının Uzlaşılmış İlkelere Aykırı Davranışı Konferansın Çöküşünü Hazırladı” Burcu: “Rum Tarafının Uzlaşılmış İlkelere...
Bakan Berova İstanbul’a Gidiyor Bakan Berova İstanbul’a Gidiyor
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner184

Dürüst, Eğitim Alan Sivil Havacılık Memurlarına...
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, Temel İşletme ve Haberleşme eğitimlerini tamamlayan...

Haberi Oku