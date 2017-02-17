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17 Şubat 2017 Cuma 11:21

Bağımsızlık Yolu, Mesai Saatleri Açıklaması Nedeniyle Ktto’yu Eleştirdi

Bağımsızlık Yolu, kamuda mesai saatleriyle ilgili açıklaması nedeniyle Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nı&nbsp; (KTTO) eleştirdi.

Bağımsızlık Yolu, Mesai Saatleri Açıklaması Nedeniyle Ktto'yu Eleştirdi
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Lefkoşa, 17 Şubat 17 (.): Bağımsızlık Yolu, kamuda mesai saatleriyle ilgili açıklaması nedeniyle Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nı  (KTTO) eleştirdi.

Bağımsızlık Yolu adına Münür Rahvancıoğlu tarafından yapılan yazılı açıklamada,  KTTO’nun kamu ve özel sektördeki çalışma saatlerinin uyumlaştırılması açıklamasıyla kamu emekçilerinin çalışma saatlerinin arttırılması yönünde görüş belirttiğini ileri sürdü.

Patronların örgütleri aracılığıyla fikir ve kaanatlerini aktarabildikleri gibi özel sektör çalışanlarının da bu imkana sahip olmaları gerektiğini kaydeden Rahvancıoğlu, haftada 55 saate varan çalışma saatleriyle özel sektör çalışanlarının hala örgütsüz olduğunu kaydetti.

Rahvancıoğlu, kamuda örgütlü sendikalara; özel sektörde sendikasız işçi çalıştırılmasının yasaklanması mücadelesine samimi destek vermeleri çağrısında bulundu.

(YIL/FEZ) 

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