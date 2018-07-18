Bağımsızlık Yolu Mağusa Bölge Komitesi: “akdoğan Sağlık Ocağı Personelinin Yanındayız”



Lefkoşa, 18 Temmuz 18 (.): Bağımsızlık Yolu Mağusa Bölge Komitesi, Akdoğan Sağlık Ocağı personelinin bir hastaya müdahale etmeye çalışırken müdahaleyi reddeden hastanın yakınları tarafından darp edilmesinden duyduğu üzüntüyü belirtti

Komite’den yapıaln yazılı açıklamada, “Şiddet ne yazık ki, tüm alanlarda artık karşımızda. 15 Temmuz gecesi yaşanan üzücü olay karşında şiddetin kaçınılmaz bir şekilde artış gösterdiği ve hatta sağlık sektörüne kadar sıçramış olduğunu farkediyoruz. Her alanda karşımıza çıkan şiddet, bugün sağlık sektöründe de artış göstermiştir” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, şiddetle karşı karşıya kalan sağlık sektörü emekçilerinin, riskli ve güvensiz çalışma koşullarına yönelik yasal düzenleme taleplerinin yerine getirilmemiş olması eleştirildi.

Bağımsızlık Yolu Mağusa Bölge Örgütü açıklamasında, “Başta Akdoğan Sağlık Ocağı sağlık personelleri olmak üzere tüm iş alanlarında yaşanan emek sömürüsüne, şiddete karşılık vermiş oldukları mücadelenin destekçisi olduğumuzu bildiririz” denildi.

(GÖZ/YIL)



