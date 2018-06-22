Bağımsızlık Yolu: “ilahiyat Koleji Kapatılmalı, Devlet Dinsel Alana Kaynak Aktarımından Çekilmelidir”

Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Münür Rahvancıoğlu yaptığı yazılı açıklama ile Hala Sultan İlahiyat Koleji’ndeki başörtülü diploma fotoğrafı konusuna değinerek, “Bu şekilde oluşturulacak okullarda, kimin diplomasına hangi resmi koyacağına devlet karışmamalı ancak bilimin inkarına da sessiz kalmamalıdır. Kamusal kaynaklar, tüm vatandaşların ortak ihtiyacı olan sağlık, eğitim, ulaşım, barınma ve bilimsel yatırımlara yönlendirilmedir. Din dersleri ise elbette farklılıklara saygının gereği olarak seçmeli olmalıdır” ifadelerini kullandı.
Rahvancıoğlu, Hala Sultan İlahiyat Koleji’nde yaşananların “siyasal İslamcıların kadın bedenini kalkan yaparak kendilerini mağdur gibi göstermek amacıyla kurguladıkları süreç” olduğunu ileri sürerek, “konuyu bürokratik baskı yöntemleri ile çözmeye çalışmanın , gerici kitleye bir mağduriyet hediye etmekten öteye bir anlam ifade etmediğini” savundu.
(YIL/HÖ)