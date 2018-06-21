Bağımsızlık Yolu İçişleri Bakanlığı’na Siyasi Parti Olma Başvurusunda Bulundu

RAHVANCIOĞLU: “BAĞIMSIZLIK YOLU DEVRİMCİ BİREYLERİN BAĞIMSIZ SİYASAL PARTİSİDİR”Lefkoşa, 21 Haziran 18 (.): Bağımsızlık Yolu, bugün İçişleri Bakanlığı’na siyasi parti olma başvurusunda bulundu.Başvuru sonrasında ilk olarak Bağımsızlık Yolu Kurucu Üyesi, Hukukçu Cansu Nazlı bakanlıkta gerekli işlemleri tamamlayarak, bugün siyasi parti olma amacıyla gereken başvuruları yaptıklarını,“ülkenin ilk eko sosyalist, feminist siyasi partisinin” kurulduğunu, emeğin ve kadının özgürleşmesi, çevrenin korunması için mücadelelerini sürdüreceklerini söyledi.Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri MünürRahvancıoğlu, partinin uzun yıllardan beri çeşitli alanlarla mücadele sürdürdüğünü, bunlar arasında “Beleşe Deniz”, “Reddediyoruz”, “KTHY-LTB direnişleri” “gece kulüpleri kapatılsın” talebi, eğitim, sağlık ve ulaşım alanında sosyal devlet için hak mücadeleleri gibi mücadelelerin bulunduğunu söyledi.“Kıbrıs Türk halkını hem Ankara, hem Kıbrıs Cumhuriyeti egemenleri karşısında savunacaklarını, AKEL’i büyük abi değil eşit ilişki kurulabilecek herhangi bir Kıbrıslı Elen örgütü olarak gördüklerini, Kıbrıslı Türk kimliğini göçmen kitlelerin de dahil olacağı, milliyetçi bir yapıda olmayan sol parti olduklarını, liberal harmanlı erkek düşmanı feminizmin karşısında sosyalist feminizmi, ekolojiyi sınıfsal temelden gören ekososyalizmi savunduklarını” söyleyen Rahvancıoğlu, “AB-ABD’nin emperyalist karakterininfarkında, fon ilişkilerini reddeden bir sol partiyiz” dedi.Bu görüşlerin daha önce siyasal bir alternatif olarak örgütlenmediğini belirten Rahvancıoğlu, “Kıbrıs’ta iki halk barışın önünde engel değil. Farklı fikirsel temelli siyasal oluşumlar da işbirliğinin önünde engel olarak görülmemeli” dedi.Yerel seçimlere de değinen Rahvancıoğlu, Güzelyurt’ta Osman Bican, Lefkoşa’da Mehmet Harmancı, Gönyeli’de Mustafa Erk, Yenierenköy’de Tandoğan Yalkut’u desteklediklerini, Lefkoşa Belediye Meclisi’nde TDP listesinde kendi adayları bulunduğunu belirtti.Özel sektörde sendikalaşma, sendikasız çalıştırılmanın yasaklanması konusunun kendileri için önemli olduğunu söyleyen Rahvancıoğlu, özel sektörde sendikalaşmayı, emekçilerin sorununa yönelik kesin bir çözüm olması yanında, kamu sendikalarının özel sektör ile kaybedilmiş bağını yeniden kazanabileceği bir fırsat olarak gördüklerini kaydetti. “Bu bağlamda kamu emekçilerinin gaspedilen siyasal haklarını kazanması için yakın gelecekte ciddi bir çalışmamız olacak” dedi.“Bağımsızlık Yolu emeğin ve emekçilerin çıkarlarını her şeyin üzerinde tutacak bir devrimci sınıf örgütüdür. Partimiz devrimci bireylerin bağımsız siyasal partisidir” diyen Rahvancıoğlu, direniş ve muhalefetin sesi olacaklarını söyledi.Kurucu Üye Melisa Kozol da yaptığı konuşmada, partileşme hedefini üç yıl önce belirlediklerini, bugün bunun gerçekleştiğini söyleyerek, partinin devrimci bireylerin bağımsız partisi olacağını, mücadelelerinin artarak süreceğini belirtti.(GÖZ/ÖK) FOTOĞRAFLI