Bağımsızlık Yolu Hükümeti Kadına Ve Çocuğa Karşı Şiddeti Önleme Konusunda Adım Atmamakla Suçladı



Lefkoşa, 27 Temmuz 18 (.): Bağımsızlık Yolu Omorfo Bölge Örgütü, hükümeti kadına ve çocuğa karşı şiddeti önleme konusunda hiçbir adım atmamakla suçladı.



Örgüt adına yapılan yazılı açıklamada, bir önceki hükümet döneminde başta Güzelyurt’ta olmak üzere artan kadına yönelik şiddet vakalarına dair yaptıkları sayısız çağrının yanıtsız kaldığı belirtildi.



Açıklamada, “Dörtlü koalisyon da, başta sosyal hizmetler ve kadına ve çocuğa karşı şiddeti önleme konusunda hiçbir adım atmamıştır; bırakın adım atmayı, bu yönde bir plan dahi ortaya koymamıştır” denildi.



“Güzelyurt ve Lefke bölgesinde son 1 ay içerisinde yaşananların dehşet verici olduğu” kaydedilen açıklamada, 22 Haziran günü Bostancı’da tecavüz girişiminde bulunulduğunu, 9 Temmuz’da Lefke’de bir kadının boğazının kesildiğini, dün akşam da Doğancı’da bir kadının öldürüldüğü belirtildi.



Açıklamada, “Başta bölgemiz Omorfo’ya olmak üzere ihtiyaç duyulan tüm bölgelerde sığınma evi kurulmasına ilişkin çalışmalar başlatılmalı, şiddet önleme merkezleri kurulmalı, hükümet bütçesinin sermayeye, rantçılara ve dinsel gericiliğe ayrılmak yerine sosyal mekanizmaların güçlendirilmesi için kullanılması gerekmektedir” denildi.



(ID/ŞEB)

