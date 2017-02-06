Bağımsızlık Yolu, Hayvan Refahı Yasası’nın Uygulanması İçin Belediyeleri Göreve Çağırdı

Bağımsızlık Yolu Ekoloji ve Hayvan Hakları Komitesi, bazı yerleşim bölgelerinde hayvan barınağının hiç olmadığına, bazı bölgelerde ise içler acısı durumda olduğuna dikkat çekerek, başta belediyeler olmak üzere yetkilileri Hayvan Refahı Yasası’nı uygulama konusunda göreve çağırdı.

Lefkoşa, 6 Şubat 17 : Bağımsızlık Yolu Ekoloji ve Hayvan Hakları Komitesi, bazı yerleşim bölgelerinde hayvan barınağının hiç olmadığına, bazı bölgelerde ise içler acısı durumda olduğuna dikkat çekerek, başta belediyeler olmak üzere yetkilileri Hayvan Refahı Yasası’nı uygulama konusunda göreve çağırdı.

Ekoloji ve Hayvan Hakları Komitesi adına yazılı bir açıklama yapan Günay Seheroğlu, barınaklar da dâhil olmak üzere hayvan barındırılan yerlerin sağlaması gereken koşulların, 2013 yılında Meclis'te kabul edilen Hayvan Refahı Yasası’nın 10. maddesi olan “Hayvanların Barındırılması”nda belirtildiği gibi olduğunu fakat bunların yerine getirilmediğini savundu.

Seheroğlu, "Toplumumuzun sadece insan merkezli değil bütün canlıların uyum içinde yaşayacağı bir biçimde ve ekolojik bir anlayışla düzenlenmesi gerektiğine olan inancımızdan ötürü, bu konuya gerekli özenin gösterilmesi konusunda takipçiyiz" ifadelerine yer vererek, başta belediyeler olmak üzere bütün yetkili kurumları yasaya uymaya ve yasanın şart koştuğu önlemleri almaya çağırdı.

(RU/GÜL)