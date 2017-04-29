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29 Nisan 2017 Cumartesi 10:11

Bağımsızlık Yolu, Halkı 1 Mayıs’ta Meydanlara Çağrıdı

Bağımsızlık Yolu; “2011 toplumsal varoluş mitinglerinin ruhuyla, gençliğin ‘reddediyoruz’ mücadelesinin enerjisiyle, emeğin&nbsp; yaratıcı gücüyle Kıbrıslı Türk halkını 1 Mayıs’ta alanlara” çağırdı.

Bağımsızlık Yolu, Halkı 1 Mayıs'ta Meydanlara Çağrıdı
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Lefkoşa, 29 Nisan 17 (.): Bağımsızlık Yolu; “2011 toplumsal varoluş mitinglerinin ruhuyla, gençliğin ‘reddediyoruz’ mücadelesinin enerjisiyle, emeğin  yaratıcı gücüyle Kıbrıslı Türk halkını 1 Mayıs’ta alanlara” çağırdı.

Bağımsızlık Yolu’ndan 1 Mayıs İşçi ve Bahar Bayramı nedeniyle yapılan yazılı açıklamada, “Bağımsız, birleşik, halkları kardeş bir Kıbrıs için, alın terinin hakkını adilce aldığı, sendikalı ve sosyal güvenceli bir yaşam için, kadına, çocuğa, doğaya yönelik şiddetin son bulduğu huzurlu bir gelecek için 1 Mayıs’ta örgütlü mücadelemizi büyütelim, Bağımsızlık Yolu kortejinde birleşelim” denildi.

(YIL/HA)

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