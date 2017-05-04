Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

04 Mayıs 2017 Perşembe 12:53

Bağımsızlık Yolu Daü’deki Yurt İnşaatlarının Plansız Ve Denetimsiz Olduğunu Savundu

Bağımsızlık Yolu, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde (DAÜ) devam eden yurt inşaatlarının plansız ve denetimsiz olduğunu iddia etti.

Bağımsızlık Yolu Daü'deki Yurt İnşaatlarının Plansız Ve Denetimsiz Olduğunu Savundu
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

Lefkoşa, 4 Mayıs 17 (.): Bağımsızlık Yolu, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde (DAÜ) devam eden yurt inşaatlarının plansız ve denetimsiz olduğunu iddia etti.

Bağımsızlık Yolu’ndan yapılan açıklamada, DAÜ’de mevcut öğrenci sayısına oranla yurt/yatak ihtiyacının  çoktan karşılandığı, buna rağmen DAÜ’ye ait arazilerin  ihalesiz bir şekilde bazı yatırımcılara ve inşaat şirketlerine yurt yapılması amacıyla kiralandığı ileri sürüldü.

Açıklamada, yurt inşaatlarında çevre düzenlemesinin düşünülmediği yurtların her şey dahil otel konseptiyle işletilmesinin  Gazimağusa esnafını olumsuz etkilediği de öne sürüldü.

(YIL/HA) FOTOĞRAFLI

banner206
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Meclis “trafik Güvenliği” Konusunda Olağanüstü Toplandı (6) Meclis “trafik Güvenliği” Konusunda Olağanüstü...
Kar-iş Lefkoşa’da Araçlı Eylem Yapıyor Kar-iş Lefkoşa’da Araçlı Eylem Yapıyor
İskele’de Meydan Ve Çarşı Projesinin İlk Etap Çalışmaları Başladı İskele’de Meydan Ve Çarşı Projesinin İlk Etap...
Tatar’dan Beyaz Plaka İtirafı Tatar’dan Beyaz Plaka İtirafı
Yağmur Ve Fırtına Kıbrıs’a Dönüyor Yağmur Ve Fırtına Kıbrıs’a Dönüyor
Meclis “trafik Güvenliği” Konusunda Olağanüstü Toplandı (5) Meclis “trafik Güvenliği” Konusunda Olağanüstü...
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner226

banner200

banner184

Meclis “trafik Güvenliği” Konusunda Olağanüstü...
Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Milletvekili Hüseyin Angolemli, trafikteki sorunlara değinirken, şu anda yolların...

Haberi Oku