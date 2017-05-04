Bağımsızlık Yolu Daü’deki Yurt İnşaatlarının Plansız Ve Denetimsiz Olduğunu Savundu

Bağımsızlık Yolu, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde (DAÜ) devam eden yurt inşaatlarının plansız ve denetimsiz olduğunu iddia etti.

Lefkoşa, 4 Mayıs 17 (.): Bağımsızlık Yolu, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde (DAÜ) devam eden yurt inşaatlarının plansız ve denetimsiz olduğunu iddia etti.

Bağımsızlık Yolu’ndan yapılan açıklamada, DAÜ’de mevcut öğrenci sayısına oranla yurt/yatak ihtiyacının çoktan karşılandığı, buna rağmen DAÜ’ye ait arazilerin ihalesiz bir şekilde bazı yatırımcılara ve inşaat şirketlerine yurt yapılması amacıyla kiralandığı ileri sürüldü.

Açıklamada, yurt inşaatlarında çevre düzenlemesinin düşünülmediği yurtların her şey dahil otel konseptiyle işletilmesinin Gazimağusa esnafını olumsuz etkilediği de öne sürüldü.

(YIL/HA) FOTOĞRAFLI