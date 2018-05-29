Bağımsızlık Yolu: “22 Ocak Olaylarında Hüküm Giyenlerin Şartlı Tahliye Gerekçelerini Öğrenmek İstiyoruz”

Lefkoşa, 29 Mayıs 18 : Bağımsızlık Yolu, 22 Ocak olaylarında hüküm giyenlerin şartlı tahliye gerekçelerinin açıklanmasını istedi.Bağımsızlık Yolu konuyla ilgili bugün Başbakanlık önünde basın açıklaması yaptı.Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Münür Rahvancıoğlu, yaptığı konuşmada 22 Ocak sonrası yaşanan sürece değindi.Baronun ve Yüksek Mahkeme Başkanlarının, Şartlı Tahliye Kurulu’nun hukuk sistemine zarar verici bir yapıda olduğu yönünde açıklamaları olduğunu savunan Rahvancıoğlu, Kurul’un atanmış bürokratlardan oluştuğunu, dünyada böyle bir örneğin bulunmadığını kaydetti.Bunun bağımsız yargıya müdahale anlamına geldiğini söyleyen Rahvancıoğlu, şartlı tahliye kararının gerekçelerini öğrenmek istediklerini belirtti.Başbakan Tufan Erhürman ve Bakanlara, Kurul’a bakanlıklar tarafından atanan temsilcilerin kararın alındığı Kurul toplantısına katılıp katılmadığını soran Rahvancıoğlu, katılmadılarsa neden katılmadıklarını, katıldılarsa ne yönde oy verdiklerini ve bu şekilde oy vermelerinin nedenini sordu.Rahvancıoğlu son olarak Başbakan Erhürman’dan Şartlı Tahliye Kurulu’nun feshedilmesini, bağımsız yargı organlarınca oluşturulacak bir Şartlı Tahliye Kurulu oluşturulmasını, Polis’in sivile bağlanmasını, ileri sürdükleri “Savcılığın Polisin uzantısı” olması durumuna son verilmesini istedi.(DOĞ/HA)Haber: Doğuş Özokutan Çiftçioğlu