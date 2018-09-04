Bağımsızlık Yolu’ndan Sendikal Platformu’na Eleştiri

Bağımsızlık Yolu, krize karşı önerdiği ekonomik çözümler ve mücadele şeklinden dolayı Sendikal Platformu eleştirdi.



Bağımsızlık Yolu’ndan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



“Bağımsızlık Yolu Kıbrıs halklarının kardeşliğini ve barışı desteklemekle birlikte, ekonomik krize karşı siyasi sloganlarla mücadele edilemeyeceğinin farkındadır. Karşımızda somut bir biçimde duran ekonomik krize karşı soyut bir “Çare Federal Kıbrıs” sloganıyla mücadele etmeye hazırlanan Sendikal Platform’un eylemine bu sebeple katılmama ve bu eylemi desteklememe kararı aldık. Son yaşanan ek mesai eylemlerinin de gösterdiği gibi kamuda örgütlü sendikaların talepleri, halkımızdan karşılık görmemektedir. Sendikal Platform’u, Kıbrıslı Türk emekçi kitleler ile kopmuş olan bağlarını tamir etmek için tüm kaynaklarını ve imkanlarını küçük üretici, küçük esnaf ve özel sektör emekçileri ile dayanışmak için seferber etmeye çağırıyoruz”.



