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05 Mayıs 2017 Cuma 13:14

Bağımsızlık Yolu’ndan Hükümete Trafik Eleştirisi…

Bağımsızlık Yolu, ülkede trafikte yaşanan sorunlar günden güne artarken, hükümet edenlerin trafikle ilgili hiçbir önlem almaması ve göstermelik toplantılar dışında hiçbir adım atmamasının yaşanan trajedinin zeminini hazırladığını savundu.

Bağımsızlık Yolu'ndan Hükümete Trafik Eleştirisi…
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Bağımsızlık Yolu, ülkede trafikte yaşanan sorunlar günden güne artarken, hükümet edenlerin trafikle ilgili hiçbir önlem almaması ve göstermelik toplantılar dışında hiçbir adım atmamasının yaşanan trajedinin zeminini hazırladığını savundu.

Bağımsızlık Yolu Kent ve Trafik Komitesi’nden yapılan yazılı açıklamada, sürüş ehliyeti alma hususunda radikal değişikliler gerektiği kaydedildi.

Şoförlerin uzun saatler araç kullanmak zorunda olmaları, toplu taşımadaki sıkıntılar, yolların durumu, uyarıcı levha ve aydınlatma eksikliğinin kendi suçu olmadığı ifade edilen açıklamada, ülkede toplu taşımanın yaygın olmadığı, insanların trafiğe korkuyla çıktığı ve denetimin eksik olduğu belirtildi.

Açıklamada, “Bunları bilen ve takipçisi olan bizler, ne temel hak ve özgürlüklerimizden bir tanesi olan ulaşım hakkımızı, ne toplu taşıma talebimizi, ne bisiklet ve yaya yolu ihtiyacını, ne de nitelikli, geniş ve ihtiyacımıza hizmet eden yol talebimizi söylemekten geri duracağız” ifadeleri kullanıldı.

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