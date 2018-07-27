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Bağımsızlık Yolu’ndan Cas Çalışanlarına Destek!

Bağımsızlık Yolu, CAS çalışanlarının mücadelesine destek belirtti.

Bağımsızlık Yolu’ndan Cas Çalışanlarına Destek!

Bağımsızlık Yolu, CAS çalışanlarının mücadelesine destek belirtti.

27 Temmuz 2018 Cuma 08:06
Bağımsızlık Yolu’ndan Cas Çalışanlarına Destek!

Bağımsızlık Yolu, CAS çalışanlarının mücadelesine destek belirtti.
Bağımsızlık Yolu Örgütlenme Sekreteri Ali Şahin yaptığı yazılı açıklamada, 2007 yılında devlet tarafından kurulan CAS’ın bugün aynı devlet tarafından yok sayıldığını savundu.
Hükümeti çalışanları işsiz bırakmakla suçlayan Şahin, “Kurumu sermayeye devrettikten sonra çalışanların yasal istihdam hakkını da elinden almanın peşinde olan hükümet, yıllardır söylediğin tersine, bugün CAS’ın bir devlet kurumu olmadığını iddia ediyor” ifadelerini kullandı.
İki aydır maaş alamayan çalışanların tüm hayat düzenlerinin yok olduğunu kaydeden Şahin, CAS çalışanların haklı mücadelesini desteklemenin emekten ve halktan yana duran tüm örgüt ve kişilerin görevi olduğunu kaydetti.
Şahin,  Bağımsızlık Yolu olarak CAS çalışanlarıyla dayanıştıklarını ve elden geldiğince yanlarında olacaklarını duyurdu.

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Son Güncelleme: 27.07.2018 11:18
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