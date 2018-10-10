Bağımsızlık Yolu Sigortalar Dairesi Önünde Eylem Yaptı

BAĞIMSIZLIK YOLU, SOSYAL SİGORTALAR DAİRESİNİN İŞVERENLERE AYRICALIK TANIDIĞINI SAVUNDU

Bağımsızlık Yolu, Sosyal Sigortalar Dairesinin, işverenleri kolladığını ve çalışanlara ikinci sınıf muamelede bulunduğunu iddia etti.

Bağımsızlık Yolu Lefkoşa’daki Sosyal Sigortalar Dairesi önünde eylem düzenledi. Eylemde “Özel sektör çalışanları ikinci sınıf” ve “Patronlara ayrıcalık yapmayın” yazılı pankartlar açıldı.

Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Münir Rahvancıoğlu, eylemde yaptığı konuşmada Sosyal Sigortalar Dairesinin ekonomik krizden geçildiği bir dönemde işverenden yana tavır takınmadı gerekçesiyle eleştirdi.

Bağımsızlık Yolu Kurucu Üyesi Cansu Nazlı tarafından okunan basın bildirisinde, “Sosyal Güvenlik Yasasında bulunan açık tanımlamalara rağmen suç işleyen (primlerini ödemeyen) patronlara on yıldır hiçbir ceza yazılmaması açıkça patronları kollayan ve idareyi zarara uğratan bir yaklaşımdır” ifadeleri kullanıldı.

Daire’nin prim borcu olan bazı işverenlere “prim borcu yoktur” yazısının verilmekte olduğun iddiası yer alan açıklamada, bu konu hakkında Ombudsman’a konunun incelenmesi için Ocak 2018’de başvuruda bulunulduğunu kaydedildi.

Açıklamada, “Tüm uyarılara rağmen bu çifte standarda son verilmezse bu konuyu Yüksek İdare Mahkemesine taşımayı değerlendirmekteyiz” denildi.

İşten durdurmalarda sadece patronun beyanının esas alındığı ve işverenler tarafından yazılarak bankalara verilen işçi maaşını belirten belgelerin prim ödemeleri için esas alınmayarak primlerin asgari ücret üzerinden ödenmesine göz yumulduğu savunuldu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının resmi tatillerde ek mesai ücretlerinin ödenmesini sağlayacağı yöndeki açıklamasına da işaret edilen açıklamada, “Tek bir patrona dahi bu konuda yaptırım uygulanmamış, tek bir işçinin bile ek mesai parasını alması sağlanamamıştır” denildi.