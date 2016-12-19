Bağımsızlık Yolu, Sendikaların Hükümetle Olan Uzlaşısını Tanımadığını Açıkladı

Bağımsızlık Yolu sendikaların hükümetle olan uzlaşını tanımadığını açıkladı.

Konuyla ilgili Bağımsızlık Yolu’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Öğrencilerin samimi kaygı ve öfkeleriyle örgütlenen bu direnişi hiçbir sendika ya da siyasi örgüt temsil etmemektedir” denildi.

Sendikal Platform’un öğrencilerin eylemlerini “gasp ettiği” ve platformun “toplumsal uzlaşı adı altında kendi zümresel çıkarları doğrultusunda hükümetle anlaştığı” iddia edilen açıklamada Bağımsızlık Yolu olarak bu durumdan rahatsızlık duydukları kaydedildi.

Açıklama şöyle devam etti:

“Sendikacılığın bürokratikleşmesi, hantallaşması ve zümresel çıkarlara odaklı hareket etmesinin halka zarar verdiğinin bilinciyle sendikaları özeleştiriye davet ediyoruz. Ayrıca emek mücadelesinin mevcut bürokratikleşmeden kurtulması için özel sektörde sendikalaşma talebini daha da yükselteceğimizi belirtiriz. Özel sektör çalışanlarının çocuklarının karanlıkta okula gitmeye devam edeceği bir uygulamaya ‘uzlaşı’ diyen sendikacılık anlayışını yıkacak olan özel sektörün örgütlülüğüdür.

Halkın haklı direnişi karşısında duracak iktidar yoktur. Gençlerin ve halkın haklı tepki ve taleplerinin mesai saatlerine indirgenmesi çabası başarılı olamayacaktır. Saatler geri alınmalı, yol güvenliği için acil ve kapsamlı program hazırlanmalı, hükümet özür dileyip istifa etmelidir.”