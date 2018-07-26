Bağımsızlık Yolu, Şartlı Tahliyelerle İlgili İçişleri Bakanlığından İkinci Kez Bilgi Talep Etti!



Bağımsızlık Yolu, İçişleri Bakanlığı’ndan, 22Ocak’ta Afrika gazetesi ve Cumhuriyet Meclisi’ndeki olaylarla ilgili hapis cezası alan kişilerin şartlı tahliye edilmelerine ilişkin ikinci kez, Bilgi Edinme Yasası kapsamında bilgi talep etti.

Bağımsızlık Yolu’ndan yapılan yazılı açıklamada, ilk taleplerine karşılık, İçişleri Bakanlığı tarafından verilen yanıtta, söz konusu bilginin hangi amaçla istendiğinin ve harç yatırılması halinde bilginin verileceğinin bildirildiği ifade edildi

Bağımsızlık Yolu’nun ikinci bir yazı göndererek, bilgilerin sorulma sebebinin; kamuoyu vicdanını derinden etkileyen söz konusu Şartlı Tahliye Kurulu kararının nasıl, hangi gerekçe ile ve kimler tarafından alındığını şeffaf bir şekilde kamuoyunun bilgisine getirmek olduğunu bildirdi ve bilgi talep etti.

