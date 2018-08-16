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Bağımsızlık Yolu, Şartlı Tahliye Kurulu Bilgisi İçin Harcı Yatıracağını Açıkladı

Bağımsızlık Yolu, 22 Ocak’taki olaylarla ilgili hapis cezası alanların şartlı tahliye edilmeleriyle ilgili bilgi alabilmek için, İçişleri Bakanlığının belirlediği 30 TL’lik harcı yatıracağını açıkladı.Bağımsızlık Yolu’ndan yapılan açıklamada, istenilen harcın Gelir ve Vergi Dairesi’ne yatırılacağı ve cevaplar alınır alınmaz kamuoyu ile paylaşılacağı belirtildi.

Bağımsızlık Yolu, Şartlı Tahliye Kurulu Bilgisi İçin Harcı Yatıracağını Açıkladı

Bağımsızlık Yolu, 22 Ocak’taki olaylarla ilgili hapis cezası alanların şartlı tahliye edilmeleriyle ilgili bilgi alabilmek için, İçişleri Bakanlığının belirlediği 30 TL’lik harcı yatıracağını açıkladı.Bağımsızlık Yolu’ndan yapılan açıklamada, istenilen harcın Gelir ve Vergi Dairesi’ne yatırılacağı ve cevaplar alınır alınmaz kamuoyu ile paylaşılacağı belirtildi.

16 Ağustos 2018 Perşembe 11:43
Bağımsızlık Yolu, Şartlı Tahliye Kurulu Bilgisi İçin Harcı Yatıracağını Açıkladı


Bağımsızlık Yolu, 22 Ocak’taki olaylarla ilgili hapis cezası alanların şartlı tahliye edilmeleriyle ilgili bilgi alabilmek için, İçişleri Bakanlığının belirlediği 30 TL’lik harcı yatıracağını açıkladı.
Bağımsızlık Yolu’ndan yapılan açıklamada, istenilen harcın Gelir ve Vergi Dairesi’ne yatırılacağı ve cevaplar alınır alınmaz kamuoyu ile paylaşılacağı belirtildi.
Bağımsızlık Yolu, daha önce Şartlı Tahliye Kurulu’nun bağlı olduğu İçişleri Bakanlığına, 12/2006 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Yasası kapsamında, Afrika gazetesi ile Cumhuriyet Meclisi önündeki olaylarla ilgili hapis cezası alanların Şartlı Tahliye Kurulu tarafından şartlı tahliye edilmeleriyle ilgili birtakım sorular sormuştu.
İçişleri Bakanlığı, bu bilginin hangi amaçla istendiğinin belirtilmesinin gerektiği yönündeki yazısına Bağımsızlık Yolu’ndan “kamuoyunun bilgilendirilmesi” cevabı gelmişti.
İçişleri Bakanlığı, bilginin edinebilmesi için yatırılması gereken harç miktarını 30 TL olarak bildirince Bağımsızlık Yolu, harcı yatırarak bilgi isteyeceğini açıkladı.






 

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Son Güncelleme: 16.08.2018 14:53
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