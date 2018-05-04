Bağımsızlık Yolu Omorfo Bölge Örgütü’nden Kooperatifleşme Çağrısı!

Bağımsızlık Yolu Omorfo Bölge Örgütü, hayvancılık sektöründe yaşanan sorunlara işaret ederek, hayvancıların bir an önce kooperatifleşmesi gerektiğini belirtti.

Yapılan yazılı açıklamada, “yaşanan kuraklık ile birlikte yeterli ürün üretemeyip dışarıdan yüksek fiyata satın almak zorunda kalan, yem, mazot, elektriğe, hayvancının temel girdilerine gelen zamlar ve ana gelir kaynaklarından biri olan süte yetersiz yapılan artışın hayvancılığı batırma noktasına getirdiği” savunuldu.

Hükümete hayvancıların sorunlarına çözüm olacak sürdürülebilir politikalar üretme çağrısı yapılan açıklamada, hayvancıların bir an önce kooperatifleşmesi gerektiği ifade edildi.

Açıklamada, “Kooperatifleşerek girdi maliyetlerini düşürmek, ürünleri emeklerinin karşılığı fiyattan satmak, kendi ürünlerini kendileri işlemek ve piyasada fiyatları belirleyen konumuna gelmek mümkündür. Kooperatifleşme sayesinde üretici hak ettiği geliri elde edip tüketiciye daha ucuzdan daha kaliteli ürün sağlar. Dünyada da kooperatifleşmenin örnekleri vardır. Neoliberal politikalar karşısında ayakta kalmanın çaresi örgütlenme, kooperatifleşmedir” ifadeleri kullanıldı.