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Bağımsızlık Yolu Ombudsman Dizdarlı’yı Ziyaret Etti

Bağımsızlık Yolu Ombudsman Dizdarlı’yı Ziyaret Etti

26 Eylül 2018 Çarşamba 13:16
Bağımsızlık Yolu Ombudsman Dizdarlı’yı Ziyaret Etti

Bağımsızlık Yolu, bugün Ombudsman Emine Dizdarlı’ya nezaket ziyaretinde bulunarak, Sosyal Sigortalar Dairesi aleyhine yapılan şikayetin akıbeti hakkında bilgi aldı.

Bağımsızlık Yolu’ndan verilen bilgiye göre, Bağımsızlık Yolu’nun özel sektör emekçilerinin haklarının korunması için Sosyal Sigortalar Dairesi’ne siyasi baskı yapmak niyetinde olduğu Ombudsman ile paylaşıldı.

Bağımsızlık Yolu,  Ocak ayında Sosyal Sigortalar Dairesi aleyhine, dairenin sosyal sigorta yatırımlarının yapılmasını etkin şekilde denetlemediği yönünde Ombudsman’a Gazi Gök adına yaptığı şikayetin akıbetiyle ilgili de bilgi aldı.

Bağımsızlık Yolu, Sosyal Sigortalar Dairesi’nin, patronlardan aldığı taahhütname ile patronlara,  sigorta borcu olduğu halde yeni istihdamda bulunabilmelerine veya devlet nezdinde çeşitli izinlere başvurabilmelerine olanak sağlayan “borcu yoktur yazısı” verdiğini ileri sürdü.

Bağımsızlık Yolu ayrıca, patronların eksik yatırımlarını tahsil etmediğinden, özel sektör çalışanlarının sigortalılara sağlanan sağlık hizmetlerinden, geçici iş göremezlik ödeneğinden ve benzeri haklardan yararlanmasına müsaade etmeyerek çifte standart bir uygulamada bulunduğunu savundu.

Son Güncelleme: 26.09.2018 16:24
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