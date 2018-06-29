Bağımsızlık Yolu ölümlü iş kazaları nedeniyle çalışma bakanlığı önünde basın açıklaması yaptı

BAKANLIK ÖNÜNE SİYAH ÇELENK BIRAKILDI



Bağımsızlık Yolu Lefkoşa Bölge Örgütü, ölümlü iş kazaları nedeniyle bugün Çalışma Bakanlığı önüne siyah çelenk bıraktı.

Bakanlık önünde basın açıklaması da yapıldı.

Bağımsızlık Yolu Lefkoşa Bölge Örgütü Sorumlusu Mustafa Keleşzade tarafından okunan basın açıklamasında “Dün 18 yaşındaki bir emekçi Kofalı İnşaat Şirketi’ne ait bir inşaatın üçüncü katından düşerek hayatını kaybetti. 16 Haziran’da İsmail Kızıldemir Bafra’da ve 20 Haziran’da ise Umut Gürcüoğlu Mağusa’da çalışırken hayatlarını kaybetmişlerdi. Böylece içinde bulunduğumuz Haziran ayındaki üçüncü iş cinayeti gerçekleşmiş oldu” ifadelerine yer verildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler’in göreve geldiği ilk günden bu yana denetimin önemine vurgu yaptığı kaydedilen açıklamada, KTAMS’ın personel yetersizliği nedeniyle Çalışma Dairesi’nde gerçekleştirdiği uyarı grevine işaret edildi.

“Bakan göreve geldiğinden beri mevcut personeli kullanarak denetim üzerinden pek çok defa şov yaparken, tek bir müfettiş istihdam etmemiştir” ifadelerine de yer verilen açıklama şöyle devam etti:

“Daha da önemlisi bakan Zeki Çeler geçtiğimiz dönemde çalışma yaşamında özdenetim sağlayacak kesin çözüm olan Sendikasız Çalıştırılmanın Yasaklanması Yasası’nı örgütümüz ile birlikte Meclis’e sunan milletvekilidir. Ancak bakan olduktan sonra ‘yasakçı zihniyete karşı olduğu’ yönünde basın açıklamaları yapmış ve kamusal kaynakların sermayeye rüşvet olarak verilmesi demek olan teşvik yöntemi ile sendikalaşma sorununu çözeceği yanlış algısı ile kamuoyunu oyalamayı tercih etmiştir.”

Bu durumun kabul edilemez olarak tanımlandığı açıklama şu sözlerle tamamlandı:

“ İş cinayetlerinin önlenmesinin tek ve kesin çözümü emekçilerin sendikal örgütlülüğü ile işçi sağlığının ve güvenliğinin bizzat emekçiler tarafından sağlanmasıdır.

Bu cinayetin de, bundan önceki cinayetlerin de sorumluluğu, sermaye daha fazla kar etsin diye cinayete uygun koşul yaratan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’nın omuzlarındadır”

Basın bildirisinin okunmasının ardından Bakanlık binası önüne siyah çelenk bırakıldı.









