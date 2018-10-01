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Bağımsızlık Yolu Meclis Önünde Basın Açıklaması Yaptı

RAHVANCIOĞLU HALKI, BAĞIMSIZLIK YOLU’NUN 26 EKİM’DE SELİMİYE MEYDANI’NDA YAPACAĞI PAHALILIĞI PROTESTO MİTİNGİNE ÇAĞIRDI

Bağımsızlık Yolu Meclis Önünde Basın Açıklaması Yaptı

RAHVANCIOĞLU HALKI, BAĞIMSIZLIK YOLU’NUN 26 EKİM’DE SELİMİYE MEYDANI’NDA YAPACAĞI PAHALILIĞI PROTESTO MİTİNGİNE ÇAĞIRDI

01 Ekim 2018 Pazartesi 10:39
Bağımsızlık Yolu Meclis Önünde Basın Açıklaması Yaptı

RAHVANCIOĞLU HALKI, BAĞIMSIZLIK YOLU’NUN 26 EKİM’DE SELİMİYE MEYDANI’NDA YAPACAĞI PAHALILIĞI PROTESTO MİTİNGİNE ÇAĞIRDI


Bağımsızlık Yolu, yasama yılının yeniden açıldığı bugün Cumhuriyet Meclisi önünde basın açıklaması yaparak, özel sektörde sendikasız çalıştırılmayı yasaklayacak yasa değişiklik önerisinin yeniden meclise geldiğini söyledi ve milletvekillerine “Tatiliniz Nasıl Geçti?” diye sordu.


Bağımsızlık Yolu’ndan verilen bilgiye göre, Basın açıklamasından önce söz alan Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Münür Rahvancıoğlu, “Meclis tatildeyken yaşanan ekonomik krizle birlikte hükümet  zam üstüne zam yaparak zaten sendikasız olmasından dolayı hiçbir hakkını arayamayan özel sektör emekçisinin hayatını zulme çevirmiş; yerlerde sürünen alım gücünü yerin dibine sokmuştur ” şeklinde konuştu.


Ekonomik krize karşı hükümetin aldığı önlemlerin; emekçinin, küçük esnafın derdine çare olmaktan uzak olduğunu ve sermayenin krizine çözüm aradığını ileri süren Rahvancıoğlu, halkı Bağımsızlık Yolu’nun 26 Ekim’de Selimiye Meydanı’nda yapacağı Pahalılığı Protesto Mitingi’ne çağırdı.


KELEŞZADE
Basın açıklamasını Bağımsızlık Yolu Lefkoşa Bölge Sorumlusu Mustafa Keleşzade okudu.


Açıklamada, “Hakkını yemeyelim, hükümet de boş durmadı; bir yandan zenginlerin karını güvence altına almak için uğraşırken, diğer yandan da benzine, tüpe, elektriğe, süte tepeden tırnağa her şeye zam üstüne zam yağdırdı” ifadelerine yer verildi.


Milletvekillerinin 3 aylık yaz tatilinin eleştirildiği basın açıklamasında, özel sektör çalışanlarının ise İş Yasası’nda öngörülen 14 iş günü ücretli izin hakkının patronlar tarafından kullandırılmadığı kaydedildi. 


Açıklamada, özel sektörün büyük bir bölümünde “izin” kelimesi ile “işsizliğin” aynı anlama geldiği ifade edilerek, “Umarız ki, tatiliniz boyunca özel sektörde çalışan emekçilerin sorunlarını düşünmeye ve çözüm yolları bulmaya da zaman ayırabilmişsinizdir. Çünkü bu üç aylık süre emekçiler açısından hiç de güzel geçmedi” denildi. 


Özel sektörde on binlerce işçinin asgari ücret dahi alamadan çalıştığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: 
“Birçok yabancı uyruklu işçi çalışma izni yapılmadan kayıt dışı olarak çalıştırılıyor, çocuk işçiliği giderek yaygınlaşıyor, mesai saatlerine uyulmuyor, ek mesai/düzensiz mesai gibi haklar ödenmiyor ve özel sektör çalışanları her an işten durdurulabilecek denli güvencesiz bir şekilde çalıştırılıyor. Birçok işyerinde sigorta-ihtiyat sandığı kayıtları yapılmıyor, kayıtların yapıldığı işyerlerinde ise yatırımların yapılmaması, eksik yapılması normal bir uygulama olarak devam ediyor. Kısacası özel sektör çalışanları, her geçen gün kötüleşen bir muameleye maruz kalıyor.”


Çözüm olarak, 10 ve üzeri çalışanı bulunan patronların sendikasız işçi çalıştırmasının yasaklanması için 2 Mayıs 2016 tarihinde Meclis’e bir yasa önerisi götürüldüğü anımsatılan açıklamada, “Ancak sizden önceki Meclis üyeleri bu yasanın görüşülmesinin ivedi bir konu olmadığına karar vererek Tasarıyı tozlu raflarda çürümeye terk ettiler. İçinde bulunduğumuz yıl gerçekleşen Genel Seçimler sonucunda yeniden şekillenen Meclis’in bu tasarıyı görüşebilmesi için Genel Kurul’a yeniden sunulması gerekiyordu. Tatil dönüşü size müjdemiz, Tasarı’nın yeniden önerildiği ve artık özel sektör çalışanları için yapılacak bir şeyiniz olduğudur” denildi. 


Açıklamada şöyle denildi: 
“Sizden istediğimiz şey, üç aylık kesintisiz bir tatil değil; özel sektör çalışanlarına onurlu bir çalışma gününden sonra insanca dinlenme şansını sunacak, kriz karşısında geleceğimizi patronların iki dudağı arasından kurtaracak örgütlülüğün önünü açmanızdır. Sendikasız çalıştırılmak yasaklanmalıdır ve bunu yapmak sizin elinizde.”

Son Güncelleme: 01.10.2018 13:44
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